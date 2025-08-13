歌舞伎俳優の市川染五郎が１３日、都内で行われた西島秀俊主演のＡｍａｚｏｎオリジナルドラマ「人間標本」（１２月１９日配信、全５話）の製作発表会見に出席した。

人気作家・湊かなえさんがデビュー１５周年を記念して描き下ろした同名小説が原作。親の子ども殺しを描く。息子・至を演じた染五郎は現代劇ドラマ初出演。おばで女優・松たか子の代表作の映画「告白」（２０１０年）も湊さんの小説が原作のため、「ご縁を感じたところもありまして、オファーを受けました」と告白。同作を「大きな挑戦」と位置づけ、「役者として新鮮で濃密な撮影期間を過ごさせていただいて、ようやくこの日を迎えられたことを感慨深く、うれしく思います」と笑顔を浮かべた。

現代劇に違和感を感じることが多々あったという。「かつらをつけていないことに違和感。頭軽いな〜って不思議な感覚でした」と照れ笑い。見た目にも変化があり、「髪形は比較的長めでいました。歌舞伎の場合は、短く切らないとかつらに収まらないものですから、髪の長い自分を見て、『至だな』。歌舞伎では眉をそっているもんですから、眉がある自分を見て、また『至だな』と思いました」と振り返り、会場の笑いを誘った。

松本白鸚を祖父に、松本幸四郎を父に持つ高麗屋の御曹司。昨年５月公開の映画「鬼平犯科帳 血闘」、今年４月の新作歌舞伎「木挽町のあだ討ち」などで注目され、来年は「ハムレット」（デヴィッド・ルヴォー演出）でストレートプレーの舞台に初挑戦する。