Âç±«Èï³²¤Î·§ËÜ Àî¤ËÃËÀ°äÂÎ ¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤«
¡¡µÏ¿ÅªÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ»Ô¤Ç¡¢13Æü¸áÁ°¡¢Àî¤«¤éÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç±«Èï³²¤Î·§ËÜ Àî¤ËÃËÀ°äÂÎ ¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤«
¡¡°äÂÎ¤Ï¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¾ëÆîÄ®¤ÎÉÍ¸ÍÀî¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤Ç¾ëÆîÄ®¤Ç¤ÏÃËÀ1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¤«¤éÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉ¤¬Àî¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë