抵抗器、上期経常が赤字拡大で着地・4-6月期も赤字拡大

日本抵抗器製作所 <6977> [東証Ｓ] が8月13日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は1億7200万円の赤字(前年同期は1600万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益は1億9200万円の黒字(前年同期は8800万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常損益は5000万円の赤字(前年同期は2100万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-2.9％→-2.7％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

