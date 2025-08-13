埼玉・越谷市のイオンレイクタウンmoriで8月17日まで開催される『ご当地かき氷祭2025』を取材。日本各地で楽しまれているかき氷から世界のかき氷まで、50種類以上のかき氷を楽しむことができます。気温によるアイスクリームとかき氷の需要の変化や、かき氷のトレンドについて、担当者に話を聞きました。

今年で12回目を迎えたこのイベント。連日猛暑が続く中、取材した初日7日も手元の温度計では35.8度を示しました。

イベント主催者でご当地グルメ研究会の松本学さんによると「夏に入りまして27度〜30度くらいまではアイスクリームがすごく売れるんですけれども、30度を超えたあたりからかき氷、いわゆる氷菓ですね、そういったものがどんどん伸びまして、35度を超えたら、もうクリームいらないよって温度帯に変わっていくのでかき氷の独壇場となる」といいます。

■平日にもかかわらず、初日から行列も

平日にもかかわらず、初日から行列を作っていたのは栃木県の日光天然氷『かき氷 Shop LOVE’S』。ここでは天然氷を使用した6種のふわふわなかき氷が味わえます。

ほかにも千葉県の『ショコラティエ・ろまん亭』のブースでは、ケーキやプリンのような見た目をしたスイーツかき氷を楽しむことができます。

■“世界のご当地かき氷”にも注目

さらに、イベントの目玉のひとつ、“世界のご当地かき氷”にも注目。松本さんによると、日本ではめったに食べられない様々な世界のかき氷があるといいます。

たとえば、メキシコの『チャモヤーダ』。チャモイソースという酸味が特徴のソースをまとったマンゴーベースのかき氷にチリペッパー、ライム、シーソルトをブレンドしたチリパウダーがかかった、メキシコ定番のB級スイーツだといいます。記者が食べてみると、口に入れた瞬間甘くて酸っぱく、喉で刺激を感じました。

そして、アメリカで親しまれているというチェリーやベリー系のシロップがかかったかき氷にピクルスが乗った『ピカデリー』は、その組み合わせを聞いただけでもインパクト大。記者が食べてみると、不思議な味わいが広がり、ベリーの甘酸っぱい氷が口の中に広がったと思ったら、ピクルスの塩味と酸味が追いかけてきます。それでまた甘みが欲しくなって次の一口が欲しくなるような、パンチの効いた味でした。

このほかにも、マレーシアで人気だというミロ、チョコ、練乳の“激甘”かき氷、バラ水入りのジュースを使用したトルコのかき氷、ピーナッツを使った台湾のかき氷など、イベントでは10種類の世界のかき氷を味わえます。

■初日に来場した人を取材

初日に来場したカップルに話を聞いてみると、女性は「ネットに（イベント情報が）載った瞬間に送ってきてて“これ行くよ”みたいな」と誘われたそうで、男性は「毎年来てます。3年目くらいです。去年は最後らへんに来ちゃって、売り切れもあったので、（今回は）早めに来たいなと思って」と張り切っていた様子。気になるかき氷を聞いてみると「静岡のかき氷屋さんでかき氷と一緒におでんを食べるとか知らなかったので、ちょっと食べたいな」と話しました。

また、親子で来ていた30代の主婦も「かき氷食べたいなと思って“埼玉・かき氷”で調べて、去年ここが出てきた。前回調べたら終わっちゃってて、来年は来るぞと思って初日に来ました」と話し、念願の来場だったそう。韓国のかき氷が気になるといい、「なかなか食べられないので、（普段は）食べられないものをせっかくだったら」と楽しんでいました。

さらに、高校生の2人組は「普段は（かき氷を）あまり食べなくて食べたいなと思って。食べられるだけ食べたい」と意気込んでいました。

■トレンドは「高級フルーツを使ったかき氷」

開催のきっかけについて松本さんは「12年前に始まりましたが、その時点から日本一暑いのは埼玉県の熊谷だという時代がありました。今は岐阜や山形だったりいろいろあるんですけど、暑い町・埼玉県、そして越谷市というところを舞台とした夏の風物詩としてはかき氷が1番であろうということで開催を決定しました」といいます。

最近のかき氷のトレンドを聞いてみると「暑い日が続くようになってきたので、かき氷専門店というのが都内各所、さらには全国各地に誕生しつつあります。今までのお祭りであるシロップをかけただけのかき氷ではなくて、メロンや桃、ブドウなどの高級フルーツを使ったかき氷がトレンドです」と話し、イベントの魅力については、「天然氷からさらには世界のかき氷まで古今東西の多彩なかき氷がそろってるので、それを食べ比べするのが醍醐味（だいごみ）なんじゃないかなと思います」と語りました。