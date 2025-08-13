¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢±äÄ¹¤ÎËöÀËÇÔ¡¡3Ï¢ÇÔ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤ë¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï4»î¹çÏ¢Â³43¹æ¥½¥í
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹7-6¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢·àÅª43¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î½Ö´Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè5ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë43¹æµÕÅ¾¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë11»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¡¢¤½¤·¤Æ¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÄÌ»»100ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë42¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ç¥í¥¹¤È½éÂÐ·è¡£Âè1ÂÇÀÊ¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤È2ÂÇÀÊÏ¢Â³»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤ÏµÕÅ¾¤Î43¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¸ÅÁã¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¤ò.284¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½é²ó¡¢ÂçÃ«¤¬»Íµå¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬»àµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢4ÈÖ¡¦¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÂçÃ«¤¬ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÈ¯¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬Ï¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤¹¤Ê¤É3ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡2²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¥¥ã¥ê¥¢2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢3²ó¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥É¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬ÆÍ¤Êü¤¹¡£
¡¡Ç´¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5²ó¡¢2»à¤«¤é°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤µ¤é¤ËËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢ÂçÃ«¤Î43¹æ¥½¥í¤Ç°ì»þµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¤½¤ÎÎ¢¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿»î¹ç¤Ï10²ó¡¢¥¢¥Ç¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Ï¢ÇÔ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
