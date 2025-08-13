ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢4»î¹çÏ¢Â³43¹æµÕÅ¾¥½¥í¡ªº£µ¨ºÇÄ¹11»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡õ¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å
¡ÚMLB¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ - ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢·àÅª43¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î½Ö´Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè5ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë43¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬4»î¹ç°Ê¾åÏ¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.284¡¢42ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄÌ»»100ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¡¢µå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤òÂè5ÂÇÀÊ¤ÇÂª¤¨¡¢4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¤Ê1È¯¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ114.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.8¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥404¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó123.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂçÃ«¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë11»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÌÀÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£µ¨9ÅÙÌÜ¤ÎÆóÅáÎ®¥Ç¡¼¤òÁ°¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à120»î¹çÌÜ¤Ç¤Î43¹æ¤ÏÇ¯´Ö58ËÜ¥Ú¡¼¥¹¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡²áµî7»î¹ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï27ÂÇ¿ô12°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.444¡¢4ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÎÌ»ºÂÎÀ©¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£ºòµ¨8·î¤ËÊü¤Ã¤¿12ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
(C)GettyImages