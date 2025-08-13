こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Anker（アンカー）の車載充電器「Nano Car Charger（75W,巻取り式 USB-Cケーブル）」は、ドライバーも同乗者も助かる画期的なアイテムです。

Anker史上初となるUSBケーブル搭載、しかも巻取り式で収納できるため、車内がスッキリしますよ！

●この記事で紹介している商品

Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応 3,990円 Amazonで購入する PR PR 3,990円 楽天で購入する PR PR 3,990円 Yahoo!ショッピングで購入する

Anker史上初、巻取り式USB-Cケーブルを搭載

「Nano Car Charger（75W,巻取り式 USB-Cケーブル）」の特長は、なんといっても約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを搭載していること。コンソールでごちゃつきがちなケーブルが、本体に絡まずに収納できるんです。

さらに手のひらサイズのコンパクト設計なので、車内がスッキリしますよ。

2台同時充電、スマホへの急速充電が可能

45Wの巻取り式USBケーブルと30WのUSB-Cポートを搭載しており、合計で最大75W出力に対応。手持ちのガジェット2台を同時充電できて、スマートフォンへは急速充電も可能です。

また、ノートPCやApple製品（iPad各種、Apple Watch、AirPodsr）といった幅広い機種に対応している点も助かりますね。

Anker史上初の画期的な車載充電器「Nano Car Charger（75W,巻取り式 USBケーブル）」は、全ドライバーにおすすめです！

Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応 3,990円 Amazonで購入する PR PR 3,990円 楽天で購入する PR PR 3,990円 Yahoo!ショッピングで購入する

こちらもおすすめ

Anker 535 Car Charger (67W) with USB-C & USB-C ケーブル (PD対応 67W 3ポート USB-C カーチャージャー) 【Power Delivery対応/PowerIQ 3.0搭載 / コンパクトサイズ】MacBook Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応 各種対応 4,490円 Amazonで購入する PR PR 4,490円 楽天で購入する PR PR 4,490円 Yahoo!ショッピングで購入する

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp