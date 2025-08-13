GENKING.、美くびれ披露のチューブトップ姿 “100回近く”訪れるハワイでの写真公開
【モデルプレス＝2025/08/13】タレントのGENKING.が13日、自身のInstagramを更新。美しいくびれが際立つハワイでの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】GENKING.、大胆チューブトップ姿
GENKING.は「16歳で初めてきて、年に3〜4回はリラックスしに来る大好きな場所。気づけばもう100回近く」とハワイへの深い愛情を表現。「ハワイには大切な友達もたくさんできて、間違いなく私の第二の地元」と現地での人間関係についてもつづった。
投稿では、夕日が美しく染まるハワイの空をバックに、GENKING.がチューブトップと黄色いパンツを着用し友人と並んで写った写真などを公開。チューブトップから覗く美しいくびれが印象的で、リゾート地でのリラックスした雰囲気が伝わってくる。
この投稿に、ファンからは「憧れのくびれ」「スタイル抜群」「癒される」「羨ましい」「綺麗」といった声が上がっている。
GENKING.は、2017年5月28日にタイで性別適合手術を受け、同年7月には戸籍上の性別を女性に変更、本名も元輝（げんき）から沙奈（さな）に変更した。（modelpress編集部）
