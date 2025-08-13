¡È¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¡É¤Ë¡í¥³¥®¥ã¥ë¡í¡¡ º£¤Ï¡Ö¾åÉÊ¤Ç¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê³ØÀ¸Éþ¡Ä¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤òÃµ¤»¤ëÅ¸Í÷²ñ
¡Ö¾åÉÊ¤À¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¡×
¡Öº£¤Î»þÂå¡¢³Ø¹»À©Éþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤ÇÃå¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿É´¿Í¤¬Ãå¤Æ°ìÀÆ¤ËÊÂ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤¤¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¡£¾åÉÊ¤À¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦À©Éþ¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÀ©Éþ¸¦µæ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¿¹¿Ç·»á¤À¡£1985Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÅìµþ½÷»Ò¹âÀ©Éþ¿Þ´Õ¡Ù¡ÊµÝÎ©¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ø½÷»Ò¹»À©Éþ¼êÄ¡¡Ù¡ØÊ¿À®½÷»Ò¹âÀ©Éþ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢À©Éþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÃøºî¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹»á¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î£¶·î30Æü¤Ë²Ï½Ð½ñË¼¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÀ©Éþ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¤ò´Æ½¤¡£¸½ºß¡¢ÌïÀ¸Èþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñÀÒ¤È¤Î¥³¥é¥ÜÅ¸¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÀ©Éþ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡¡¡¼¾¼ÏÂ100Ç¯¡ª¡¡Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÊÑÁ«¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³ØÀ¸Éþ¡¼¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Å¸¤Ï¡¢¡Ç18Ç¯¤Î¡Ø¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤È½÷³ØÀ¸¡ÙÅ¸¡¢¡Ç19Ç¯¤Î¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÀ©ÉþÉ´Ç¯»Ë¡ÙÅ¸¤Ë¼¡¤°¡¢ÌïÀ¸Èþ½Ñ´Û¡¦³ØÀ¸ÉþÅ¸¤ÎÂè»°ÃÆ´ë²è¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÀ©Éþ¤Î¡ÈÃå¤³¤Ê¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
£¶·î£·Æü¤ËÅ¸¼¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤ä¾¼ÏÂ°¦¹¥²È¤Ê¤É¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤Î½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤ä¸½Ìò¹â¹»À¸¡¢À©Éþ¤ò¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¼ã¤¤½÷À¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÏ·¼ãÃË½÷¤¬Íè´Û¤·¡¢Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£±³¬Å¸¼¨¼¼¤Ï¡¢³ØÀ¸Éþ¤¬Ç¯ÂåÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç50Ç¯Âå¤ÎµÍ¶ß¡¢¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ç70Ç¯Âå¤«¤é¡Ç80Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¡É³ØÀ¸¤¬¹¥¤ó¤ÀÄ¹¥é¥ó¡¢¥Ü¥ó¥¿¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ·Á³ØÀ¸Éþ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ç80Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥Ö¥ì¥¶¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃåÊø¤·¤Ç¤¢¤ë¡È¥³¥®¥ã¥ë&¹ø¥Ñ¥ó¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ç90Ç¯Âå¡¢¡Ç00Ç¯Âå¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎLGBTQ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À©Éþ¤Ë»ê¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¡õ¥¹¥±¥Ð¥ó¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£ÃË»Ò¤Ï¾æ¤ÎÄ¹¤¤µÍ¶ß¡ÈÄ¹¥é¥ó¡É¤Ë¡¢Éý¹¥º¥Ü¥ó¡È¥Ü¥ó¥¿¥ó¡É¡£½÷»Ò¤Ï¡¢¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ë¾æ¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥«¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Á¥ã¥ó¥³¤ËÄÙ¤·¤¿³×³ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØYMO¡Ù¤ËºÇ½é¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡É¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¡É
¡Öº£¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¤¥À¥µ¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¤ÏºÇÀèÃ¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤ËÉÒ´¶¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬¤³¤¦¤¤¤¦³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØYMO¡Ù¤Ë¤¹¤«¤µ¤ºÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤â¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¡È¹ø¥Ñ¥ó&¥³¥®¥ã¥ë¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢À©Éþ¼«ÂÎ¤ÏÉ¸½à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦°ïÃ¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¡ÈÃå¤³¤Ê¤·¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¹»á¡Ë
£²³¬Å¸¼¨¼¼¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸Éþ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖÀ©Éþ¥¤¥é¥¹¥È¡×ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¡£¡ØÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡Ù¤ÎMV¤ätuki.¡ØÈÕ»Á²Î¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Èwataboku¡Ê¤ï¤¿¤Ü¤¯¡Ë»á¤ä¡¢Æâ³ÕÉÜ¡Ø¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¡Ù¡ÊCM¡Ë¤ä°ËÆ£±à¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃãºù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤²¤ß»á¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÄ½Õ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÀ©Éþ¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤«¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¿Æ¶á´¶¤Î»ý¤Æ¤ëÈï¼ÌÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£É½¸½¤Î»ÅÊý¤Î°ã¤¦ºîÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè´Û¼Ô¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿¹»á¡Ë
¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÀ©Éþ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÀâ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ò»×½Õ´ü¤Î¼ã¼Ô¤Î¿´Íý¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¯¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤Ë¤âÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¶»¤ÎÆâ¤ÏÀ©Éþ¤Î¡ÒÃå¤³¤Ê¤·Êý¡Ó¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¡¼¥È¾æ¤ä¥º¥Ü¥óÉý¡¢¥¿¥¤¤Î·ë¤ÓÊý¤ä·¤²¼¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤É¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¾ðÊó¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ó
¡È¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡É ¤½¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¡¢Å¸Í÷²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£