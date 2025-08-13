Èþ¹á¡¢ËÌ³¤Æ»µ¢¾Ê¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¹á¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼Â²È¤Î¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥Ç¥ëÈþ¹á¡¢¹¬¤»°î¤ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
Èþ¹á¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»µ¢¾Ê¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤ªÊè»²¤ê¡£¥¥ã¥ó¥×¡£²¹Àô¡£¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤È²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ä²ÈÂ²¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÈþ¹á¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥Õ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èþ¹á¤Ï2009Ç¯¤Ë1ºÐÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2011Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2018Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Èþ¹á¡¢ËÌ³¤Æ»µ¢¾Ê¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
