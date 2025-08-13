iPhone 17シリーズの保護フィルムリーク。サイズを見てみましょう
画面サイズは3種類…かな？
今秋登場予定、Apple（アップル）のiPhone 17シリーズ。これまでの噂から今回のラインナップは、「iPhone 17」「iPhone 17 Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」の4種類になると噂されています。
今回はそれらの画面サイズのお話。
リーカーのMajin Bu氏がiPhone 17シリーズの画面保護フィルム（ガラスフィルムかな？）の写真をXにポストしています。
サードパーティ製と思われる保護フィルムたち
IPhone 17 Pro screen protector pic.twitter.com/wwWPLitXiU- Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 10, 2025
サイズ順に並んでいますね！
iPhone 17とiPhone 17 Proは同じサイズ…かな？ ちょっとiPhone 17 Proのほうが大きい気もしますが、底辺を揃えると同じサイズと言えるんじゃないでしょうか。ちなみに、これらは6.3インチになると予想されています。
続いて大きいのがiPhone 17 Air、明らかに無印やProよりも背が高いですね。こちらは6.7インチ説が濃厚です。
最大はやはりiPhone 17 Pro Max、画面サイズは6.9インチになると噂されています。
大きな変化としては、無印の画面サイズ拡大（16では6.1インチでした）とPlusシリーズに代わるiPhone 17 Airの登場ですね。
ただし、これはリークされたサードパーティ製のフィルム。iPhone本体ではありませんし、まだサイズ確定ではありません。
そこに留意しつつ、どのサイズを狙うのか？ イメージを膨らませて待ちましょう。発表までおそらくもうあと一ヶ月ありませんから！ 噂まとめは以下をどうぞ！
Source: X