画面サイズは3種類…かな？

今秋登場予定、Apple（アップル）のiPhone 17シリーズ。これまでの噂から今回のラインナップは、「iPhone 17」「iPhone 17 Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」の4種類になると噂されています。

今回はそれらの画面サイズのお話。

リーカーのMajin Bu氏がiPhone 17シリーズの画面保護フィルム（ガラスフィルムかな？）の写真をXにポストしています。

サードパーティ製と思われる保護フィルムたち

IPhone 17 Pro screen protector pic.twitter.com/wwWPLitXiU - Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 10, 2025

サイズ順に並んでいますね！

iPhone 17とiPhone 17 Proは同じサイズ…かな？ ちょっとiPhone 17 Proのほうが大きい気もしますが、底辺を揃えると同じサイズと言えるんじゃないでしょうか。ちなみに、これらは6.3インチになると予想されています。

続いて大きいのがiPhone 17 Air、明らかに無印やProよりも背が高いですね。こちらは6.7インチ説が濃厚です。

最大はやはりiPhone 17 Pro Max、画面サイズは6.9インチになると噂されています。

大きな変化としては、無印の画面サイズ拡大（16では6.1インチでした）とPlusシリーズに代わるiPhone 17 Airの登場ですね。

ただし、これはリークされたサードパーティ製のフィルム。iPhone本体ではありませんし、まだサイズ確定ではありません。

そこに留意しつつ、どのサイズを狙うのか？ イメージを膨らませて待ちましょう。発表までおそらくもうあと一ヶ月ありませんから！ 噂まとめは以下をどうぞ！

Source: X