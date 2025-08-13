双子モデル・はんな＆みいな、食事量はグラム単位で統一 悩み明かす「すっごいプレッシャーに感じちゃう」
【モデルプレス＝2025/08/13】モデルで双子の姉妹・はんなとみいなが、12日放送の日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）に出演。双子でプレッシャーに感じることを明かした。
【写真】双子美女モデル、そっくりな全身ショット
この日は、「双子＆3つ子が大集合」と題して双子や3つ子のタレントがスタジオに集結。はんなは「私たちは見た目が大切な仕事をしてる分、双子であることがすっごいプレッシャーに感じちゃうんですよ」と、普段モデル業を行っているはんなとみいなが双子ゆえにプレッシャーに感じることがあるという。
はんなは「毎日TikTokとか更新してて、1人が浮腫んでる日とかコメントで書かれるんですよ」と双子で撮影を行うため、どちらかの違いがわかりやすいと告白。そのため「それがプライド的に絶対嫌で」と互いに負けず嫌いのため、「だから、私がお米90グラム食べるとしたら、みいなも90グラムはかりで量って、全く同じ量食べるようにしてます」とはんなとみいなが全く同じ量の食事をするように心がけていると語った。
さらに、みいなは「体重と身長が全部同じなので服も全部同じなんですよ」と普段から服はシェアしていると明かす場面も。しかし、はんなは「ただこういう時に喧嘩が起こって、例えば大事な日とかがあるじゃないですか」とお気に入りの服を着ていきたい日が2人とも重なってしまうそう。みいなは「デートの時とかに、『これ着たかった』っていうのを先に取られたりすると、喧嘩になっちゃう」と双子ゆえに困ってしまうことも明かした。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
