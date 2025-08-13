銀一は、RØDE Microphonesのワイヤレスマイク「ワイヤレスゴー(第3世代)」に新色として「グリーン」、「ブルー」、「パープル」、「レッド」、「ピンク」、「オレンジ」の6色を8月19日に追加する。価格は各51,700円。

マイクを内蔵した送信機2台と、撮影機材に接続する受信機1台で構成する、デュアルチャンネル対応のワイヤレスマイクシステム。送信機の背面にはクリップが付いており、衣服やアクセサリー、カメラなどに簡単に装着可能。シンプルで扱いやすいデザインも特徴となっている。

最大260m(見通し)の伝送距離を実現し、32bit float形式による40時間以上のオンボード録音にも対応。ラベリアマイク接続用端子にはロック式コネクタを採用するなど、前モデルのワイヤレスゴーIIと比較して機能性・信頼性を大幅に向上させた。

入力音声を常に適切なレベルに自動調整する「ゲインアシスト」機能を搭載しており、細かな設定不要で、誰でも簡単にクリアな音声を録音・配信することが可能という。

一部製品の価格改定を実施

また、本国メーカーによる価格更新に伴い、RODE Microphones一部製品の価格改定を8月19日から実施。前述の「ワイヤレスゴー(第3世代)」は、従来の58,300円から、51,700円へと値下げされる。その他の価格改定情報は、銀一のサイトを参照のこと。