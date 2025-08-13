倖田來未、美腹筋際立つへそ出しコーデ「くびれ綺麗」「セクシー」と反響
【モデルプレス＝2025/08/13】歌手の倖田來未が13日、自身のInstagramを更新。へそ出し衣装を着たライブでのパフォーマンス写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】倖田來未、驚異の美腹筋に釘付け
倖田は「大阪2公演目の未歌唱曲は3rd ALBUM『feel my mind』から『Get Out The Way』でした！この曲は21年前の曲でしたが、次の曲も10年以上前の曲です笑」とライブでの楽曲選択について報告。「さて、、、次の福岡公演では何を歌うのでしょうか？」とファンへの期待を込めたメッセージを送った。
公開された写真では、白いクロップトップとミニスカートを着用してステージに立つ倖田の姿が写されている。へそを露出したコーディネートで美しく鍛えられた腹筋とくびれが際立ち、堂々としたパフォーマンスの瞬間が捉えられている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「くびれ綺麗」「スタイル抜群」「かっこいい」「美しいウエスト」「可愛すぎます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆倖田來未、ライブで美ウエスト披露
