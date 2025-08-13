「バジルの風味が最高！」とDAIGOも感動した ハーブの香りでさわやかに仕上げたおしゃれな肉料理
そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「バジルを活かして」をテーマに、バジルのさわやかな香りをいかすメニューを西洋料理のプロの先生に教わる。
今日のお悩みは「おしゃれな家庭菜園がしてみたい♪と軽い気持ちで植えたバジルが、今やジャングル状態…。子どもも食べやすくて、手軽に作れるバジルレシピ教えてください！」
そこで、「豚ヒレ肉のガーリック醤油」「バジルメンチバーグ」「鶏とアスパラのバジル風味」を提案する。
この中から調理するのは「バジルの風味が最高！」とDAIGOも感動した、ハーブの香りでさわやかに仕上げたおしゃれな肉料理！
作り方はこちら
