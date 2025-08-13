元AKB48・河西智美、AKB48時代の泥酔事件を告白「超反省して1年間禁酒した」
元AKB48でタレントの河西智美が、12日に放送されたABEMAのバラエティ『愛のハイエナ season4』（毎週火曜 後11：00）#7にゲスト出演。AKB48時代の泥酔事件を告白した。
【写真】AKB48時代の泥酔エピソードでスタジオを驚かせた河西智美
河西はスタジオゲストとして出演。お酒について「20代はかなり（飲んだ）」と語り、AKB48時代の泥酔事件を告白した。「ソロデビューして初イベントの前日、クリスマスシーズンでメンバー5〜6人と飲みに行った」と振り返り、「飲み方も分かってないから、すごい飲んじゃって、起きたらサンタの格好のまま、片方靴を履いたままでベッドで死んでました」と、まさかのやらかしを激白。「超反省して1年間禁酒しました」と明かした河西に、MC陣は驚きつつも「偉い」とコメントした。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、ついのぞき見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティー。
【写真】AKB48時代の泥酔エピソードでスタジオを驚かせた河西智美
河西はスタジオゲストとして出演。お酒について「20代はかなり（飲んだ）」と語り、AKB48時代の泥酔事件を告白した。「ソロデビューして初イベントの前日、クリスマスシーズンでメンバー5〜6人と飲みに行った」と振り返り、「飲み方も分かってないから、すごい飲んじゃって、起きたらサンタの格好のまま、片方靴を履いたままでベッドで死んでました」と、まさかのやらかしを激白。「超反省して1年間禁酒しました」と明かした河西に、MC陣は驚きつつも「偉い」とコメントした。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、ついのぞき見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティー。