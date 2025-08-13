¥é¥Ã¥³Ž¥¥Ú¥ó¥®¥óŽ¤¥¯¥é¥²¡Ä¿åÂ²´ÛŽ¢¶Ã¤¤ÎÈË¿£½ÑŽ£
´ÑµÒ¤¬Íè¤Ê¤¯¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤¬¤¤¤ë¡©¡¡±ÂÂå¤ò¼«Ê¬¤Ç²Ô¤°¥¯¥é¥²¤¬¤¤¤ë¡©¡¡»ô°é°÷¤ÏÈË¿£¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡ÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤À¸Êª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡©¡¡»ô°é°÷¤Èµù»Õ¤ÏÃçÎÉ¤·¡©
¿åÂ²´Û¤Ï¡¢È¯¸«¤ÎÊõ¸Ë¤À¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¿åÂ²´Û¤Î¡ÖÉ½¡×¤â¡ÖÎ¢¡×¤â¡¢¡Ö»À¤¤¡×¤â¡Ö´Å¤¤¡×¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¤¬¡¢¿åÂ²´Û¤Î¿¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¿åÂ²´Û¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤À¡Ê¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ-¿åÂ²´Û¤Î¤Ò¤ß¤Ä-³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¿åÂ²´Û¤Î¤¤é¤á¤¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
µû¤ä¥¤¥ë¥«¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¿Í¹©¼øÀº
¿åÂ²´Û¤ÎÈË¿£¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£1¤Ä¤á¤Ï¡Ö¿Í¹©¼øÀº¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤À¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥µ¥±¤ÎÈË¿£»ÜÀß¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
Àî¤«¤é¥µ¥±¤òÊá³Í¤·¡¢¥á¥¹¤ÎÊ¢¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥¤¥¯¥é¡Ê¡ö¡Ë¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥¹¤ÎÂÎ¤ò¤·¤´¤¤¤ÆÀº»Ò¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¡¢º®¤¼¹þ¤ó¤Ç¼õÀº¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Íñ¤äÃÕµû¤òÂç»ö¤Ë°é¤Æ¡¢Íâ½Õ¤ËÀî¤ËÊüÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Å·Å¨¤Ë¿©¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢»ñ¸»¤ÎÊÝ¸î¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¥±¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î¿Í¹©¼øÀº¡¢¿åÂ²´Û¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÇ®¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢µû¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎã¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥µ¥±¤È°ã¤Ã¤ÆÅ¸¼¨Êª¤ÎÊ¢¤ò¥¶¥¯¥¶¥¯ÀÚ¤êÎö¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ç¤Ë¡ÖÊ¢¤ò»É·ã¤·¤ÆÍñ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Àè¤Û¤É¤Î¡¢¥µ¥±¤Î¥ª¥¹¤ÈÆ±¤¸ÊýË¡¤À¤Í¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢½é¤á¤ÆÈË¿£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿µû¤â¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÎã³°¤Ï¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¤Ç¡¢Ê¢¤òÎö¤¤¤ÆÍñ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÃúÇ«¤ËË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈË¿£¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¡Ê¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¤ÎÍñ¡Ë¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£À¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ó¥¢¤Ï¡¢¿Æ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤âºÎ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¿Í¹©¼øÀº¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢Ó®ÆýÎà¤äÄ»Îà¤Ç¤¢¤ë¡£¿åÂ²´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ë¥«¤ä¥¢¥·¥«¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¤¢¤È¤Ï°ìÉô¤Î¥µ¥á¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¼õÀº¤òÂÎÆâ¤Ç¹Ô¤¦À¸¤Êª¤À¡£
¿Í´Ö¤ÎÂåÍý½Ð»º¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êª¤Ï¡¢ÂÎ³°¤Ç¼õÀº¤µ¤»¤¿Íñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¹©É×¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼õÀºÍñ¤ò¥á¥¹¤ÎÂÎÆâ¤ËÌá¤·¤Æ¤ä¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
Ìµ»ö¤ËÌá¤»¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Á³ÈË¿£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿Æ¤Ë°é¤Æ¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¸ý¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¹©Äø¤òÈ¼¤¦¡£
¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï³¤½Ã°å»Õ¤Ê¤É¤ÎÎ©²ñ¤¤¤Î²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤·¤«¤â¾ï¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¿åÂ²´Û¤Ç¤ÏÈË¿£¤ÎÆñ¤·¤¤¼ï¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼«Á³ÈË¿£¤ÎÆñ¤·¤¤¸ÄÂÎ¤Ç¤â»ÒÂ¹¤ò»Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢À¸¤Êª¤ò°¦¤¹¤ë¿Í´Ö¤Î±ÃÃÒ¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÈË¿£¤Ï²¿¤â¼«Á³¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¿Í¹©¼øÀº¤âÎ©ÇÉ¤ÊÈË¿£¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö¤Ê¤ª¡¢Àî¤Ë¾å¤¬¤ëº¢¤Î¥µ¥±¤Î¥¤¥¯¥é¤ÏÈé¤¬¥Ñ¥Ã¥Ä¥Ñ¥Ä¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Å¤¯¤ÆÌ£¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Àî¤Ë¾å¤ëÁ°¤Ë³¤¤ÇÊá³Í¤·¤¿¥µ¥±¤Î¥¤¥¯¥é¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥Þ¥áÃÎ¼±¤À¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿Í¹©¼øÀº¤â²ÄÇ½¡Ê¼Ì¿¿¡§t-create¡¿PIXTA¡Ë
¥é¥Ã¥³¤ä¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î²È·Ï¿Þ
Âè1¾Ï¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥é¥Ã¥³¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ°Êª¤Ç¤Ï¤½¤Î¡È²È·Ï¿Þ¡É¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿åÂ²´Û¤Çº£»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î·ÏÉè¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥·¥ã¥Á¤Î¥·¥ç¡¼¤ÇÍÌ¾¤Ê³ûÀî¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ç¡¢1988Ç¯¤«¤é»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ó¥ó¥´¡×¡Ê¥ª¥¹¡Ë¤È¡Ö¥¹¥Æ¥é¡×¡Ê¥á¥¹¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï5Æ¬¡Ê¤½¤Î¤¦¤Á4Æ¬¤¬Â¸Ì¿¡Ë¡¢¤½¤ÎÄ¹½÷¤Î¡Ö¥é¥Ó¡¼¡×¤¬Â¹À¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ë2Æ¬¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬¡¢³ûÀî¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¿À¸Í¿ÜËá¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Î3´Û¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ¤ËÈË¿£¤Î¤¿¤á¤Ë¿åÂ²´Û¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·¯¡¢¤³¤ÎÁ°³ûÀî¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï³¤À¸Ó®ÆýÎà¤ËÂ¿¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¸ÄÂÎ¤¬1Æ¬1Æ¬¼±ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤Âç·¿¤Î¥µ¥á¤ä¥¨¥¤¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤â¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê±©¡Ë¤Îº¬¸µ¤Ë¿§¤Î°ã¤¦¥ê¥ó¥°¤òÁõÃå¤·¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¸ÄÂÎ¤ò¼±ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
³ëÀ¾Î×³¤¿åÂ²±à¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬1±©ÅìµþÏÑ¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¸ÄÂÎ¤Ê¤Î¤«¡¢°ì½Ö¤ÇÈ½ÊÌ¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¶ËÃ×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÎã¤¬¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡£»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¼¥é¥ó¥Ú¥ó¥®¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤ËÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¡ÈÁê´Ø¿Þ¡É¡£
¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò¼¨¤·¤¿²È·Ï¿Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ö¸µ¥«¥ì¡×¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÎø¡×¡Ö¥±¥ó¥«¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ü¤·¤¤´Ø·¸À¤¬ÒØè¸Íå¡Ê¤Þ¤ó¤À¤é¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤â°ì±©°ì±©¤ÎÀ³Ê¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤³¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ì¤À¤±´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡£
¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¥¯¥é¥²¤Î¡ÈÁÇ¡É¤ò³ÎÊÝ¤»¤è
¥¯¥é¥²¤ÎÈË¿£¤Ï¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢¿åÂ²´Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¡È¥¯¥é¥²¤ÎÁÇ¡Ê¤â¤È¡Ë¡É¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¯¥é¥²¤¬Æü¡¹¡¢Å¸¼¨¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ä¡Ä¤ª¤½¤é¤¯ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡Ö²¿¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥¯¥é¥²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¯¥é¥²¤Î¿ÍÀ¸¡Ê¡©¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤¬¿åÂ²´Û¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ïÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¿åÁå¤ÎÄì¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ê¥Ý¥ê¥×¤È¸Æ¤Ö¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥Ý¥ê¥×¤Ï¡¢Å¸¼¨¤Ç¸«¤ë¥¯¥é¥²¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤È¤Æ¤â¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¯¥é¥²¤Î¾õÂÖ¤è¤ê¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤Î»É·ã¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ò¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬Îö¡¦½Ð²ê¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥¯¥é¥²¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ò·ï¤µ¤¨¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Äê´üÅª¤Ë¥¯¥é¥²¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¡Ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤½¤¦¡¢¿åÂ²´Û¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥Ý¥ê¥×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Å¸¼¨¤Ë»È¤¦¥¯¥é¥²¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Â¿¼ï¤Î¥¯¥é¥²¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÄá²¬»ÔÎ©²ÃÌÐ¿åÂ²´Û¡Ê»³·Á¸©¡Ë¤ä¡¢¶å½½¶åÅç¿åÂ²´Û³¤¤¤é¤é¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ý¥ê¥×¤¬»³¤Û¤ÉÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¯¥é¥²¤¬Å¸¼¨¿åÁå¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢¿åÂ²´Û¤Ï¥¯¥é¥²¤Î¥Ý¥ê¥×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¯¥é¥²¤ÏÍñ¤ÈÀº»Ò¤òÊü½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼õÀº¤¹¤ë¤È¥×¥é¥Ì¥éÍÄÀ¸¡Ê¥¤¥½¥®¥ó¥Á¥ã¥¯¤ÎÍÄÀ¸¤ËÆ±¤¸¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃåÄì¤·¤Æ¥Ý¥ê¥×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Î¥¯¥é¥²¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢³°¸«¤ÇÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥¯¥é¥²¤ò¥Ó¡¼¥«¡¼¤äÉÓ¤Ç°ì½ï¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢¾ï¤Ë¿åÄì¤òÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
ÈË¿£¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢ÍÆ´ï¤Î¿åÄì¤Ë¥Ý¥ê¥×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤¢¤È¤Ï¤³¤ì¤Ë±Â¤òÍ¿¤¨¤ÆÂç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Å¸¼¨¤Ë»È¤¦¥¯¥é¥²¤Î³ÎÊÝ¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Í¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ý¥ê¥×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¯¥é¥²¤ÎÁÇ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¡£¤³¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤Ï¡¢Æ°Êª³¦¤ò¹¤¯Ãµ¤·¤Æ¤â¥¯¥é¥²¤ÎÃç´Ö¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥ë¥«¤ä¥é¥Ã¥³¤ÏÈË¿£¤µ¤»¤Æ¤â¥À¥á¡©
¤µ¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ë¥«¤ä¥¢¥·¥«¤Ê¤É¤Î»ô°é¡¦ÈË¿£¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É¬¤º¡Ö»ô°éÈ¿ÂÐ¡×¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤òµ¯¤³¤¹¼Ô¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀðÆ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ë¼±¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ðÊóÄÌ¤¬Íí¤ß¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤·¤«´¶¾ðÏÀ¤Î±þ½·¤È¤¤¤¦¡¢»à¤Ì¤Û¤ÉÌÌÅÝ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£
¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¿åÂ²´Û¤ÎÈË¿£ÅØÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢³¤À¸Ó®ÆýÎà¤Î»ô°é¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¥¤¥ë¥«¤òÎã¤Ë¤È¤í¤¦¡£
²æ¤¬¹ñ¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ë¥«¤ÎÈË¿£¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¥¤¥ë¥«¤ÎÈË¿£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¿åÂ²´ÛÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥ë¥«¤Î¿ô¤ÏÀ¤³¦¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¹¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¥¤¥ë¥«¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¹ñÅÚ¤¬¶¹¤¤ÅÔ¹ç¡¢ÂçÎÌ¤Ë¥¤¥ë¥«¤ò»ô¤¨¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥×¡¼¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤Î1Ëü3400¥È¥ó¤Î¥×¡¼¥ë¤¬°Û¾ïÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿åÂ²´Û¤Ï¥¤¥ë¥«¤ò2¡¢3Æ¬»ô¤¦¤Î¤¬¸Â³¦¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÈË¿£¤µ¤»¤è¤¦¤Ë¤â¶á¿Æ¸òÇÛ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ë¥«¤ÎÀÈæ¤â¤¤¤µ¤µ¤«ÊÐ¤êµ¤Ì£¡£ÈË¿£´ü¤Î¥ª¥¹¤Ï½¬À¾åµ¤¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÊÀ³²¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤é¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥ª¥¹¤ò¿åÂ²´Û¤ÇÍ»ÄÌ¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÈË¿£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¡£
¥¤¥ë¥«¤Î»ô°é¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¤³¤³°
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÈË¿£µ»½Ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³¤³°¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤à¤·¤í¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥ë¥«¤Î»ô°é¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢¿êÂà¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Àè¤Û¤É¤Î³ûÀî¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¿À¸Í¿ÜËá¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò»ý¤Ä¿åÂ²´Û¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É·ÏÎóÆ±ÍÍ¡¢ÍÌ¾¤Ê¥·¥ã¥Á¥·¥ç¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤Á¤é¤Ï¤½¤ì¤ò2016Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇÑ»ß¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Î1¤Ä¤¬¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ã¥Á¤ÎÈË¿£¡¦»ô°é¡×¤¹¤é¤â¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¼¡¤Î¥·¥ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï2019Ç¯¤Ë¥¯¥¸¥é¡¦¥¤¥ë¥«¤Î»ô°éÌÜÅª¤Ç¤ÎÊÝÍ¤¬Ë¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¤Ë»È¤¦À¸Êª¤Î»ô°é¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñ¤òµó¤²¤Æ¥¤¥ë¥«¤Ê¤É¤Î»ô°é¤Î¶Ø»ß¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¹ñ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢JAZA¡ÊÆüËÜÆ°Êª±à¿åÂ²´Û¶¨²ñ¡Ë¤È¿åÂ²´Û¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÂè°ìÇÈ¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎË¡Î§¤ÎÀ©Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¿åÂ²´Û¤Î¥·¥ã¥Á¡¢ÆüËÜ¤Î¿åÂ²´Û¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÆÜºÃ¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¤½¤Î¥·¥ã¥Á¤Ï¡¢º£¤â¤½¤Î¿åÂ²´Û¤«¤éÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ã¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤â¤¦¡¢¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤ï¡£
¡ÊÀô µ®¿Í ¡§ ³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¡Ë