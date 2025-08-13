駒木根葵汰＆新原泰佑、キス寸前の距離感『25時、赤坂でSeason2』メインビジュアル＆共演者解禁【コメントあり】
テレビ東京は10月1日から、駒木根葵汰と新原泰佑がW出演を務める水ドラ25『25時、赤坂でSeason2』(毎週水曜 深1：00)を放送する。今回、メインビジュアルと共演者が解禁された。
【画像】『25時、赤坂でSeason2』のキャスト
原作は『on BLUE』（祥伝社）で連載中の夏野寛子氏による同名コミック。2024年4月期に実写ドラマ化されると、国内のみならず海外でも話題を呼んだ、芸能界が舞台の俳優同士が紡ぐ甘く切ないラブストーリーの続編。前作に引き続き、人気俳優の羽山麻水を駒木根、羽山の恋人で俳優・白崎由岐を新原が演じる。
今回公開されたメインビジュアルでは、スタジオのライトが照らす中、華やかな衣装をまとい撮影中の羽山と白崎が描かれており、まさに“キス寸前”の距離感。公私ともにときめきたっぷりな展開を予感させる1枚となっている。
さらに、羽山と白崎を取り巻く共演者として、宇佐卓真、南雲奨馬、篠原悠伸、今川宇宙、福津健創、雛形あきこ、橋本淳、片山萌美の続投が決定。そして、“舞台編”を彩る新たなキャストに、数々の演劇賞を受賞する舞台演出家・青山慶一郎役に中村まこと、青山作品の常連俳優・藤岡隆史役に石田佳央、青山が演出する舞台のプロデューサー・野澤玲子役に町田マリー、白崎に対してとある思いを抱える若手俳優・黒木蛍太役に夏生大湖が出演する。
【コメント】
■宇佐卓真
ついに待ちに待ったSeason2がやってきました！前作に引き続き、佐久間くんを演じさせていただきます、宇佐卓真です。今作では、作中で佐久間として別の役を演じるシーンもあるので楽しみにしています。新たな要素が加わる一方で、変わらぬ魅力を大切にし、主演の2人をしっかりと支えるお芝居ができるよう、精一杯努めます。みなさま楽しみにお待ちください！
■南雲奨馬
初めましての方、そうではない方も、改めまして山瀬一真役の南雲奨馬です。「25時、赤坂で Season2」が決まって去年に引き続き今年も戻ってこれたことを本当にうれしく思います！山瀬と僕自身がSeason2になって成長して戻ってきたことを皆さんに見せたいです！そして、今回は劇中劇で繰り広げられる関係、動きにも注目してみてください
■中村まこと
Season2より参加させていただきます中村まことです。話題作となったSeason1を創り上げたチームに加入できてうれしい反面、作品に力を加える新しいピースになれるのか不安と期待が交錯してます。BLの作品は初めてだし、舞台演出家を演じるのも初めて。初めてってのはいつでもワクワクします！
■石田佳央
このような人気作に関わらせていただけることを、心よりうれしく、そしてありがたく思っております。Season1同様、魅力ある作品になるよう、また少しでも新たな魅力を加えられるよう、精一杯努めてまいります。舞台編での私の芝居も、ぜひお楽しみください！
■篠原悠伸
「25時、赤坂で」が多くの人に愛されていることは知っていましたが、まさかその愛の力で続きを観られるようになるとは…！ありがとうございます。また三原として羽山麻水に寄り添えること大変うれしく思います。三原の魅力をもう一段階アップできるように頑張ります！
■町田マリー
Season2から参加させていただきます、町田マリーです。ドキドキとキュンキュンの恋愛模様と、お芝居への情熱が共存していて目が離せなかったSeason1。その続編に出演させていただけるとのこと、とても楽しみです。また、羽山さんと白崎くんが新たに舞台に挑戦するという、そんなシーンで一緒にお芝居できるのはとても光栄です。「25時、赤坂で Season2」も楽しみにしていただいて間違いないです！
■今川宇宙
羽山さんと白崎くん、2人のその先の物語にまた携われることをとてもうれしく光栄に思っています。Season2、どんな試練やときめきが待っているのか…！私も皆さまとともにワクワクしながら、また川田監督役として、現場の空気をいつも新鮮に感じながら挑みたいと思います。
■福津健創
前作終了後、ファンミで海外にまで行って輝く作品と4人の姿を、細い目で遠くから眺めていました。きっと続編やるんだろうな、という予感。予感が当たり、続編では出番ないだろうな、という次の予感。予感が外れ、少しでもこの作品に関われることを心底うれしく思っています。台本を途中まで読み、続きが早く知りたいと思っている今、その続きを10月に目を細めて視聴しているだろうな、という新たな予感がしています。
■雛形あきこ
麻水の母役の雛形あきこです。また「25時、赤坂で」の世界で生きられることを幸せに思います。前作では麻水にとって私は過去に辛い影響を与えてしまった存在でした。今回その親子の関係はどうなっているのか、私自身も楽しみにしています。麻水のファンの皆さま。あまり良いお母さんではないかもしれませんが、嫌わないでくださいね(笑)
■夏生大湖
出演が決まった時、とってもうれしかったです。以前共演した方とまた一緒にできるワクワクと人気作に出られる喜びがありました。この作品はとても美しく心がキレイになる印象があります。特に白崎くんの挑戦をする姿勢やその中での葛藤は僕自身も勇気をもらえます。Season2での新たな登場人物なので、作品の1ピースになれるよう、精一杯頑張ります。
■橋本淳
またこの世界に帰ってくることができて、うれしい限りです。現実世界と同様に、本作の設定でも約1年3ヶ月の時間が経過し、役者が役者を演じるというメタ構造もあるので、視聴者の皆さまはこのパラレルな世界観が、よりリアルに、現実と地続きに感じられるのではないかと思います。白崎くんもすでに各方面で活躍しており、マネージャーの篠田さんも前作から立ち位置に変化があり、これまで二人三脚で並走しつつ声援を送っていた立場から、今回は全速力で駆け抜ける彼に置いていかれないよう、並走車に飛び乗り、拡声器で叱咤激励しながら伴奏する──そんなスタンスで臨みたいと思います。皆さま、どうぞ白崎をよろしくお願いいたします。
■片山萌美
みなさまーー！続編です！とてもうれしいです！また羽山のマネージャーとして出演できてとても光栄です。前作に続きキュンなシーンも多いと思いますが今作は俳優としての悩みや葛藤も羽山にも白崎くんにも襲ってきます。2人の行く末をマネージャーとして優しく、時には厳しく見守りたいと思います。
