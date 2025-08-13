亜樹直氏原作の食レポバトルマンガ「フーディーズ」が本日コミックDAYSにて連載スタート
【フーディーズ】 8月13日 配信
講談社は、マンガ「フーディーズ」（原作：亜樹直氏/作画：中西淳氏/原案：ショーキチさん）の連載を本日8月13日に「コミックDAYS」にて開始した。毎週水曜日正午に新たな無料話が更新される。なお第1話は常に無料公開。
本作は、「神の雫」でも知られる亜樹直氏が手がけるマンガ作品。原案はEXILEのSHOKICHI（ショーキチ）さんが務めている。因縁の食レポバトルが繰り広げられる本作では、有名店が続々実名協力している。
【あらすじ】
伝説の料理人の孫・頂拓味が会社から命じられたのは、新規グルメレビューサイトの立ち上げ。真のフーディーから希少な「食レポ」をもらいたいが、その頃フード大手・天食も同事業をスタートさせて――。超個性的な美食家たちを自陣に引き入れるため、両社フーディーハンターによる熾烈な綱引きが始まった！
□「フーディーズ」第1話のページ
／#EXILESHOKICHI 原案#食レポバトル マンガ『#フーディーズ』- EXILE SHOKICHI (@SHOKICHI_927) August 13, 2025
「#コミックDAYS」にて連載開始‼
＼
SHOKICHIが原案を務め、
原作を亜樹直さん、作画を中西淳さんが務める
『フーディーズ 』が、
8/13(水)からコミックDAYSにて連載！
🔗https://t.co/T73Wt7J3wb
是非チェックしてください📚 pic.twitter.com/fejZpbK1M5
(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.