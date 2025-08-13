【フーディーズ】 8月13日 配信

講談社は、マンガ「フーディーズ」（原作：亜樹直氏/作画：中西淳氏/原案：ショーキチさん）の連載を本日8月13日に「コミックDAYS」にて開始した。毎週水曜日正午に新たな無料話が更新される。なお第1話は常に無料公開。

本作は、「神の雫」でも知られる亜樹直氏が手がけるマンガ作品。原案はEXILEのSHOKICHI（ショーキチ）さんが務めている。因縁の食レポバトルが繰り広げられる本作では、有名店が続々実名協力している。

【あらすじ】

伝説の料理人の孫・頂拓味が会社から命じられたのは、新規グルメレビューサイトの立ち上げ。真のフーディーから希少な「食レポ」をもらいたいが、その頃フード大手・天食も同事業をスタートさせて――。超個性的な美食家たちを自陣に引き入れるため、両社フーディーハンターによる熾烈な綱引きが始まった！

□「フーディーズ」第1話のページ

(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.