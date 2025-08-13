ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¦ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹¥×¥í¤Î¸ÅÀî¹§¼¡¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÂÇË¡¤Î¶Ë°Õ¡×¤È¡Ö¿ÀÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¡Ú¸åÊÔ¡Û
¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿ý»Î¤«¤é¤Î¶â¸À¡ÛÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÇ¯Ä¹¡¢¸ÅÀî¹§¼¡¡Ê£·£¶¡Ë¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸åÊÔ¡£ÆÈ¼«¤ÎÌÄ¤¤ò¶î»È¤¹¤ë¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÂÇË¡¡×¤Î¶Ë°Õ¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¸å¿Ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¤ÇºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤ÎÌÄ¤¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ëÂÇ¤ÁÊý¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡È¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÂÇË¡¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¶å½£ËÜÉô¤ÎµÈ°æÍ§Ä¾¤¯¤ó¤«¤é¡Ø¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÎËã¿ý¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£ÌÄ¤¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÎÌÄ¤¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤ëÌÄ¤¤È¡¢Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÌÄ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î´¶À¤Ç¤Ò¤È¤ÄÌÄ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥¬¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¡£¥¢¥¬¥ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼êÇ×¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²ó¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÂçÊª¼ê¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ°Â¤¤¼ê¤Ç¥¢¥¬¤ëÂé¸ïÌ£¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â°Â¤¤¼ê¤Ç¥¢¥¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÌÄ¤¤¤¿¹âÂÇÅÀ¤Î¼êÇ×¤â¸«¤»¤ë¡£¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤éËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÅÀî¤Ë¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÇ¤Á¼ê¤¬¤¤¤ë¡£
¡ÖÆçËãÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¡È¥í¡¼¥ê¥ó¥°ÂÇË¡¡É¤Ï¡¢¤è¤¯¸å¤í¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤º¤Ë¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥Á¤Ê¤É¤Ç¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï´í¸±Ç×¤ò»ß¤á¤Æ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÄ¤ÇÉ¤ÇÌ¾¤ò¤Ê¤¹¿Í¤Ï¡¢°ÂÆ£Ëþ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤â¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¸ÅÀî¤Ï£¶£¶ºÐ¤Î»þ¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¡£
¡Ö£²Æü´Ö¤Û¤ÉÆ¬¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢É÷¼ÙÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¼£¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ë¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Ð¥¿¥ó¤ÈÅÝ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥ß¤µ¤ó¤¬µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡Ãæ¡¢³°½Ðµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤ËËã¿ýÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëã¿ýÇ×¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È´°Á´Éü³è¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎËã¿ý¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¿ÀÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ÎÂè£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤ÎËã¿ý¥×¥í³¦¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖËã¿ý¤È¤¤¤¨¤ÐÅÒ¤±»ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¤µ¤ó¤¬¡¢´ë¶È¤¬¥Á¡¼¥à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦£Í¥ê¡¼¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¤À¤³¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨Ëã¿ý¥×¥í£±ËÜ¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È°®¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤âÌ¾¸Å²°¤ÈÅìµþ¤Î±ýÉü¸òÄÌÈñ¤«¤éÂÐ¶ÉÎÁ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¢¤Ê¤ó¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤ã¤Ê¤ê¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤òÍÜ¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤ËÃÏÊý¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê²¿¤«¤·¤é¤ÎÉû¶È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È·ó¶È¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«ÂÐ¶É¤À¤±¤ÇÈÓ¤¬¿©¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¸å¿Ê¤Î¥×¥í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖËã¿ý¥×¥í¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¸½ºß¤Ï¸ø¶¦¤Î»ÜÀß¤ä¥«¥Õ¥§Ëã¿ýÅ¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·ò¹¯Ëã¿ý¶µ¼¼¤Î¹Ö»Õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ò¹¯Ëã¿ý¶µ¼¼¤Ï½µ£¶Æü¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç£Ë£Ï£Î£Á£Í£ÉËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±ÃÄÂÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤òºÇÇ¯Ä¹¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖËã¿ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Á¥ç¥ó¥Ü¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÂÐ¶É¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£°úÂà¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ï¢ÌÁ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÅÛ¤é¤ÈËÜµ¤¤ÇËã¿ý¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ëã¿ý¥×¥í¤Ã¤Æ°ìÉ¤Ïµ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ËÀ¸¤¤¿¤¤ÊÊ¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌÄ¤Ëã¿ý¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë²ÚÎï¤Ê¼êºî¤ê¤Ç¡¢À¸¤¤¶¤Þ¤â²Ú¤Î¤¢¤Ã¤¿¾®ÅçÉðÉ×¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈÕÇ¯¡ØÂ¹¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëº£¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤³¤ÎÀè¤Î¼÷Ì¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤¦¤»ÅÐ¤ë¤Ê¤é¹â¤¤»³¤ËÅÐ¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿°è¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡ù¤Õ¤ë¤«¤ï¡¦¤³¤¦¤¸¡¡£±£¹£´£¹Ç¯£´·î£±£²Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£¾®ÅçÉðÉ×¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ìÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ£±´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ²ñ¡£¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂè£±£¶¡¢£±£·¡¢£±£¸´üË±Ñà°Ì¡¢Âè£·¡¢£¹¡¢£±£°¡¢£±£±´ü°¤º´ÅÄÅ¯ÌéÇÕÂ¾¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï·¿Ëã¿ý¥²¡¼¥à¡Ö£Ë£Ï£Î£Á£Í£ÉËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡×¤Ë¤â»²ÀïÃæ¡£¹¥¤¤ÊÌò¤Ï¥¿¥ó¥ä¥ª¡¢¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Ñ¾Þ¡£