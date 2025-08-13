歌手のマルシア（56）が13日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。恋愛について語った。

1994年に俳優の大鶴義丹と結婚し、97年に長女が誕生するも2004年に離婚したマルシア。番組内で娘から「彼氏をつくって欲しい」とのメッセージが伝えられたが、「私の希望は恋なんてもうけっこうでございます。誰かと一緒に寝るとかいらないし。だって私いま抱き枕が2つあるからいらない」と話した。

しかし人気占い師・水晶玉子さんによる水曜恒例のコーナー「未来を勝手に占ってもいいですか？」で「来年、再来年はモテ期で恋のチャンスが到来します」との言葉に、マルシアは「来年は忙しいので、となるとイケメンがいそうな場所にはいる」と期待。「ちょっと距離置いた関係がベストで、私が住んでいる場所の、スープが冷めない程度の距離で。私は自由人なので裸でいたいじゃん、部屋で開放的に」と理想を語った。

さらに「でも最近ちょっと、ここで話していいのか…生放送で…」と意味深に話し始め、共演者は「え？！なんですか？」「どうしたんですか？」と騒然。マルシアは「生放送だけど言っちゃうね。最近私中年太りしちゃって、普通食べるとお腹が出るじゃないですか、でも私おっぱいが大きくなってきちゃって。それが最近悩みなの」と明かし、「ハライチ」岩井勇気に「何の話だよ！恋愛の話かと思ったら！」とツッコまれていた。