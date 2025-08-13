2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のワンショットビジュアルが公開された。

参考：北川景子、『ばけばけ』で朝ドラ初出演 2児の母となった現在も“才色兼備”な理由を紐解く

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

ワンショットビジュアルは、ポスターに続いて写真家の川島小鳥とデザイナーの西澤和樹が担当。部屋の片隅に佇むトキと、執筆作業をしながら微笑むヘブンの姿が切り取られている。

完成したビジュアルについて、髙石は「川島小鳥さんがその一瞬一瞬をフィルムに落とし込んでくださり、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」というキャッチコピーのような、はかなさと、ささいな幸せがあふれ出すビジュアル写真となりました」と手応えを明かした。

バストウは、「とてもリラックスした一日で、小鳥さんとの作業もすごく楽しかったです。あかりさんがいつも面白いアイデアを出してくれて、ふたりの関係性を自然に写真に表現することができました」と撮影を振り返った。

コメント●髙石あかり（松野トキ役）小泉セツさんと八雲さんが実際に暮らしていた旧居や、今もなお当時の面影が残る松江の風景。トキとヘブンとして、二人が生きた道を同じようにたどりながら撮影させていただきました。そして、川島小鳥さんがその一瞬一瞬をフィルムに落とし込んでくださり、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」というキャッチコピーのような、はかなさと、ささいな幸せがあふれ出すビジュアル写真となりました。ぜいたくな時間をいただき感謝しています。

●トミー・バストウ（レフカダ・ヘブン役）ヘブンは少し型破りなところがあるけれどチャーミングで、「カタコト」でも頑張って日本語を話そうとするなど周囲の人に好かれる人です。そういう彼の愛情深く、そしていたずらっぽい一面が、この写真から見えると思います。とてもリラックスした一日で、小鳥さんとの作業もすごく楽しかったです。あかりさんがいつも面白いアイデアを出してくれて、ふたりの関係性を自然に写真に表現することができました。皆の「キュン」や「トゥンク」するような写真を撮りたいという気持ちが一つになっていて、それを一緒に形にしていくのが本当に楽しくて、仕上がりにも大満足です。

（文＝リアルサウンド編集部）