日本マイクロニクス<6871.T>が急反落している。１２日の取引終了後に２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）連結業績予想について、売上高を５１０億円から５００億円（前年同期比２８．３％増）へ、営業利益を１２４億円から１１１億円（同２８．４％増）へ下方修正したことが嫌気されている。



生成ＡＩが牽引するメモリー半導体の市場成長を背景に、売上高・営業利益ともに大幅な増加を見込むものの、第３四半期にメモリー向けプローブカードの既存工場の一部設備に不具合が生じ、製品出荷の遅延により一部影響を受けていることが要因としている。なお、同時に２５年１２月期通期業績予想を発表しており、売上高６８９億円（前期比２３．８％増）、営業利益１３８億円（同９．８％増）を予想。期末一括配当予想を７２円（前期７０円）とした。



同時に発表した６月中間期決算は、売上高３３１億２０００万円（前年同期比２６．６％増）、営業利益７５億６９００万円（同３１．３％増）だった。メモリー向けプローブカードがＤＲＡＭ向け中心に好調だった。



出所：MINKABU PRESS