ÂçÃ«æÆÊ¿ »°½Å»¦¢ª4»î¹çÏ¢Â³¤Î43¹æ¡¢²ñ¿´¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤âº£µ¨ºÇÄ¹¤Î¡È11¡É ¥É·³¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤ë
¢£MLB¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹7¡ß¡¼6¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ1ÂÇÅÀ2»Íµå¡£6²ó¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¤È¤Ê¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë4»î¹çÏ¢Â³¤Î43¹æ¡¢·è¾¡¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°Áè¤¤¤â¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹10²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Á°Æü12Æü¤Ë¤Ïº£µ¨4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë3ÀïÏ¢È¯¤Î42¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡¢Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤âº£µ¨ºÇÄ¹¤Î¡È10¡É¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁ°Æü¤ÎÇÔÀï¤Ç2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë1¥²¡¼¥àº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿V.¥á¥Ç¥í¥¹¡Ê24¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1²ó¡¢Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤ÈÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡¢2ÈÖ¡¦M.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï2ÎÝ¤Ø¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ÎZ.¥Í¥È¡Ê24¡Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ÎL.¥ì¥ó¥Ò¡¼¥Õ¥©¡Ê28¡Ë¤È¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢4ÈÖ¡¦T.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ØÀèÀ©¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢ÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨113ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÈ¯¤ÎE.¥·¡¼¥Ï¥ó¡Ê25¡Ë¤¬1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢4ÈÖ¡¦£Ô.¥¦¥©¡¼¥É¡Ê31¡Ë¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¤ÎÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢Â³¤¯5ÈÖ¡¦Y.¥â¥ó¥«¥À¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç1ÂÐ2¡£¤µ¤é¤ËÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢1ÂÐ3¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤«¤é9ÈÖ¡¦D.¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê24¡Ë¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Øº£µ¨2¹æ¤ÎÆ±ÅÀ¥Ä¡¼¥é¥ó¡¢¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥á¥Ç¥í¥¹¤Ï¥·¥ó¥«¡¼¤¬1µåÌÜÆþ¤é¤º¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3ÂÐ3¤Î3²óÎ¢¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï2»à¤ò´ÊÃ±¤ËÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¡¦¥¦¥©¡¼¥É¤Ë¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø28¹æ¥½¥í¤È¤Þ¤¿¤â¤ä¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¤â9ÈÖ¡¦B.¥Æ¥ª¥É¥·¥ª¡Ê26¡Ë¤Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ3ÂÐ5¤È2ÅÀº¹¡£
3ÂÐ5¤È2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5²ó¡¢1»à¤«¤éÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹2¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¤ÎA.¥Á¥§¥Õ¥£¥ó¡Ê35¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2ÂÇÀÊ¡¢11µå¤Ç1ÅÙ¤·¤«¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÃ«¡¢¤³¤³¤Ç¤â³°³Ñ¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý1¡¢¤½¤·¤Æ¡¢4µåÌÜ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2»à¤«¤é2ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢3ÈÖ¡¦F.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê35¡Ë¤ÈÏ¢ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢4ÈÖ¡¦T.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç4ÂÐ5¡¢2»à¤«¤é½¸ÃæÂÇ¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2»àËþÎÝ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹3¿ÍÌÜ¡¢R.¥¼¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥ó¡Ê27¡Ë¤«¤é6ÈÖ¡¦A.¥Ñ¥Ø¥¹¡Ê24¡Ë¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Ç5ÂÐ5¤ÈºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
6²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹4¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¤Î£Â.¥Ð¡¼¥¯¡Ê29¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý0¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬È´¤±¤ÆÆâ³Ñ¹â¤á¤Ø¡¢ÂçÃ«¤Ï¤Î¤±È¿¤Ã¤ÆÈò¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ø¡¢¤·¤«¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Í¥È¤¬´°àú¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢2ÎÝ¤òÆ§¤ß¡¢1ÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¡£ÂçÃ«¤â°¢Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
5ÂÐ5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÂçÃ«¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¼é¸î¿À¤ÎK.¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¡Ê37¡Ë¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý1¤«¤é¹â¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Øº£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë4»î¹çÏ¢Â³¤Î43¹æ¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ184.8¥¥í¡¢Èôµ÷Î¥123.1m¡¢³ÑÅÙ¤Ï29ÅÙ¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿´°àú¤Ê°ìÂÇ¤Ç6ÂÐ5¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ÎÝµÊ°¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢A.¥Ù¥·¥¢¡Ê29¡Ë¤¬1»àËþÎÝ¤«¤é2ÈÖ¡¦N.¥·¥ã¥Ì¥¨¥ë¡Ê23¡Ë¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Øµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ6ÂÐ6¡¢ÂçÃ«¤Î·è¾¡ÂÇ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
±äÄ¹10²óÎ¢¡¢B.¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¡Ê26¡Ë¤¬Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç6ÈÖ¡¦¥¢¥Ç¥ë¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Çº£µ¨¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï5Ï¢ÇÔ¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
¿À»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÂçÁ¥,
Áòº×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
À¸²Ö,
Áòµ·,
¥Í¥¸,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê