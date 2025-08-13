松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』ポスタービジュアル＆新キャスト9名解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■主演・松村北斗×監督・奥山由之×原作・新海誠によるSP鼎談ティザー映像公開

SixTONESの松村北斗が主演を務める映画『秒速5センチメートル』より、ポスタービジュアルと新キャスト9名が解禁となり、主演・松村北斗×監督・奥山由之×原作・新海誠によるスペシャル鼎談ティザー映像も公開となった。

『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（2019年）、『すずめの戸締まり』（2022年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』（2007年）。映像美、音楽、特徴的なセリフで編まれた詩的な世界観は、センチメンタリズムが凝縮された新海ワールドの原点との呼び声も高く、公開から18年たった今もなお、日本のみならず世界中で愛されている。主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を、幼少期、高校生、社会人の3つの時代で描いた本作が、主演・松村北斗、ヒロイン・高畑充希で実写映画化。

メガホンをとるのは、“ポカリスエット”のCM映像や、米津玄師「感電」「KICK BACK」星野源「創造」のMVを監督し、映像監督・写真家として若くして国内外から高い評価を得ている奥山由之。本作が初の大型長編商業映画監督作となる。

■本ポスターが解禁！

ビルや街の灯りがともる月夜に、どこか遠くを見つめる遠野貴樹（松村北斗）と、篠原明里（高畑充希）。ふたりの視線はそれぞれ別の方向を向き、「いつか、どこかで、その人に―」と明里との過去の思い出に想いを馳せる貴樹と、「いつも、どこかに、その人は―」と過去の思い出とともに今を生きる明里が、対照的なビジュアルとなっている。その間には、ふたりの思い出の原点ともいえる、雪の中に立つ桜の木の下で、約束を交わした日の忘れられない記憶が。周囲には、本作で象徴的な桜と雪が散りばめられ、夜の闇を照らす「アカリ」となっている。ポスターやチラシは、8月22日から全国の劇場に掲出予定だ。

■豪華新キャスト9名が一挙解禁

松村北斗演じる貴樹と同じソフトウェア開発会社に勤める上司・窪田邦彦役に岡部たかし、同僚の金子あさみ役に中田青渚、戸田宗次郎役に田村健太郎、酒井直役に戸塚純貴、大野泰士役に蓮見翔（ダウ90000）。不安や迷い、焦燥に駆られる貴樹の周りで、現実を忙しなく生きる人々をリアルに表現し、ある人は貴樹に手を差し伸べ人生を変えるきっかけを作る、重要なキャラクターたちだ。

そして、新宿・紀伊國屋書店の店長・柴田治役に又吉直樹、店員・田村四季子役に堀内敬子、アルバイト店員・大橋純透役を佐藤緋美が演じる。高畑充希演じる明里が勤める職場であり、宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記）演じる輿水美鳥がワークショップを開催するなど、たくさんのキャラクターが訪れる重要な場所となっている。また、種子島の高校生で森七菜演じる花苗の親友、砂坂翔子役に白本彩奈。貴樹に想いを寄せる花苗の、恋愛や進路についての良き相談相手となり、親友として寄り添う等身大の高校生を演じている。

■主演：松村北斗、監督：奥山由之、原作：新海誠によるSPな鼎談がYouTubeにて配信決定！ティザー映像公開

俳優として、監督として、原作者として、それぞれの立場・視点から『秒速5センチメートル』について語るスペシャルな鼎談が実現。鼎談では、実写化の話が来たときに思ったこと、実写ならではのエッセンスや制作秘話など、本編制作に関する話はもちろん、映画の時代設定である2000年代についてや、主人公・貴樹の年齢30歳の時に自分が何を考えていたか、など価値観・考え方にも言及され、実に幅広いトークテーマが展開された。3人がもつ本作への真剣で切実な想いが垣間見える“秒速ファン”必見の貴重な鼎談コンテンツだ。

鼎談動画は9月26日、10月3日、10月10日の3週にわたって、各日18時よりYouTube（東宝MOVIEチャンネル）にて公開予定。公開直前期に本動画を視聴し、10月10日の映画公開日に向けて期待値を高めておこう。

映画情報

『秒速5センチメートル』

10月10日（金）全国公開

出演：松村北斗 高畑充希

森七菜 青木柚 木竜麻生 上田悠斗 白山乃愛

岡部たかし 中田青渚 田村健太郎 戸塚純貴 蓮見翔

又吉直樹 堀内敬子 佐藤緋美 白本彩奈

宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） 吉岡秀隆

原作：新海誠 劇場アニメーション『秒速5センチメートル』

監督：奥山由之

脚本：鈴木史子

劇中歌：山崎まさよし「One more time, One more chance ～劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster～」

配給：東宝

(C)2025「秒速5センチメートル」製作委員会

作品サイト

https://5cm-movie.jp