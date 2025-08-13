■大千穐楽を迎えた舞台『泣くロミオと怒るジュリエット2025』の柄本時生ら共演者との写真も続々と披露

【写真】桐山照史の舞台に藤原紀香＆剛力彩芽が駆けつけた楽屋裏ショットなど

WEST.の桐山照史が個人Instagramで、藤原紀香＆剛力彩芽との楽屋裏ショットを公開した。

桐山は7月6日から28日まで東京・THEATER MILANO-Zaで、さらに8月2日から11日まで大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演された舞台『泣くロミオと怒るジュリエット2025』でロミオ役を演じた。

ポストで桐山は「映画『裏社員。ースパイやらせてもろてますー』でご一緒させて頂いた藤原紀香さん、剛力彩芽さんがわざわざ大阪公演まで観に来てくれました。嬉しすぎた！ありがとうございます！ご飯楽しみにしてます」とメッセージを添えて楽屋裏ショットを公開。

桐山の名前の入ったのれんの前で、桐山は白Tシャツ＆サンダル姿で嬉しそうにダブルピース。のれんの隣で藤原紀香もニッコリ顔を傾けダブルピース。剛力は桐山を目立たせるように手を差し出しほほ笑んでいる。

さらに別のポストで桐山は、舞台の大千穐楽を報告。

「応援してくれた皆さんのおかけで再演ができ、そして無事完走も出来ました。5年越しの思いが全て報われました。本当にありがとうございました！」「カンパニーの皆さんにも迷惑かけっぱなしで…今回座長としてはダメダメで…いっぱい助けてもらいながらヘロヘロの中、無事に幕を降ろせました！本当に感謝感激雨あられです」「また何処かでご一緒出来ますように。この作品に出会えて、ロミオを演じる事が出来て俺は幸せ者です」と感謝のメッセージを綴っている。

そして「普段自分は写真撮らないから急遽今日焦ってカメラでパシャパシャ、でも全員とは撮れなかった…」と、ヒロインのジュリエット役を演じた柄本時生ら共演者との写真も続々と公開している。

⁡