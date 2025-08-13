JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE『LAPOSTA 2025』ライブ映像一挙公開
■JO1「ICY」、INI「WMDA（Where My Drums At）」、DXTEEN「Handle」、ME:I「Click」、IS:SUE「THE FLASH GIRL」のライブ映像公開
JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEが出演し、2月に東京ドームで開催された『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』の模様を収録したBlu-ray＆DVD（8月13日発売）より、出演アーティストによる5曲のライブ映像が公開となった。
『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』は、LAPONEグループ所属アーティスト5組（JO1・INI・DXTEEN・ME:I・IS:SUE）が一堂に会し、東京ドームとその他周辺施設を舞台に1月27日～2月2日の1週間にわたり様々なライブやイベントを開催。
8月13日発売のBlu-ray＆DVD『LAPOSTA 2025』は2月2日の東京ドーム公演の映像を収録しており、各アーティストの人気曲はもちろん、『LAPOSTA』でしか観られない豪華ユニット曲やカバー、さらにはスペシャルゲストを交えたパフォーマンス含め全51曲が収録されている。
今回、LAPONE ENTERTAINMENT公式YouTubeにて、JO1「ICY」、INI「WMDA（Where My Drums At）」、DXTEEN「Handle」、LAPONE GIRLS公式YouTubeにて、ME:I「Click」、IS:SUE「THE FLASH GIRL」のライブ映像を公開。3日間で15万人を動員した東京ドーム公演の熱気溢れるパフォーマンスに注目だ。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT/(C)LAPONE GIRLS
リリース情報
2025.08.13 ON SALE
Blu-ray＆DVD『 LAPOSTA 2025』
出演アーティスト：JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE
『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』特設サイト
https://lapone.jp/feature/laposta2025
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/
DXTEEN OFFICIAL SITE
https://dxteen.com/
ME:I OFFICIAL SITE
https://me-i.jp/
IS:SUE OFFICIAL SITE
https://is-sue.jp/