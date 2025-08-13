「エンゼルス７−６ドジャース」（１２日、アナハイム）

ドジャースが痛恨の今季６度目サヨナラ負けで３連敗。大谷翔平投手が九回に４戦連発となる勝ち越しの４３号ソロを放つも、守護神不在でリードを守ることができなかった。

１点リードの九回、ベシアが大誤算だった。レンヒーフォの安打とオホッピーの四球で無死一、二塁のピンチを招いた。犠打を決められ、ネトは敬遠で満塁策をとった。

ここでシャヌエルにセンターへ犠飛を打ち上げられ、試合を振り出しに戻された。打席にはトラウトを迎えたが、フルカウントから見極められての四球。絶体絶命のピンチとなる中、ウォードのところでロバーツ監督は交代を決断。カスパリウスがウォードを空振り三振に仕留めて辛くも延長戦に持ち込んだ。

しかしタイブレークとなった延長十回は無得点に終わり、その裏、続投したカスパリウスが試合を決められてしまった。無死二塁から送りバントが切れず一、三塁とピンチを広げてしまうと、最後はアデルのたたきつけた打球が三塁の頭上を越え、決勝点を奪われた。

この日の大谷は同点で迎えた九回先頭の第５打席。エンゼルスの守護神・ジャンセンが投じたフォーシームを完璧に捉えた。打球は弾丸ライナーで右翼席に飛び込む４３号アーチ。天を指さす姿にベンチも大盛り上がりとなった。

悪夢が待っていたのは六回だった。無死一、二塁の好機で追い込まれながらも外角直球をきれいに捉えた。だが痛烈なライナーは二塁ベース後方にシフトしていたネトの正面に。そのまま二塁ベースを踏み、一塁へ送球され三重殺となった。メジャーで出場９７８試合目、通算４１４７打席目で初の珍事だった。

これでチームは３連敗。エンゼルスには今季５連敗だ。パドレスがジャイアンツに勝利したため、６月１４日以来、約２カ月振りに単独首位陥落となった。