13日14時現在の日経平均株価は前日比576.33円（1.35％）高の4万3294.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は967、値下がりは583、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を141.81円押し上げている。次いでファストリ <9983>が61.59円、リクルート <6098>が41.13円、ＴＤＫ <6762>が32.16円、ソニーＧ <6758>が26.34円と続く。



マイナス寄与度は4.05円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、エムスリー <2413>が2.92円、花王 <4452>が2.8円、アサヒ <2502>が1.92円、三井物 <8031>が1.76円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、機械、サービス、非鉄金属と続く。値下がり上位には鉱業、パルプ・紙、陸運が並んでいる。



※14時0分12秒時点



