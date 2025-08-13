「エンゼルス７−６ドジャース」（１２日、アナハイム）

ドジャースが九回１点リードを守れず試合は延長戦に突入した。大谷翔平投手が九回に４戦連発となる勝ち越しの４３号ソロを放つも、守護神不在でリードを守ることができなかった。

１点リードの九回、ベシアが大誤算だった。レンヒーフォの安打とオホッピーの四球で無死一、二塁のピンチを招いた。犠打を決められ、ネトは敬遠で満塁策をとった。

ここでシャヌエルにセンターへ犠飛を打ち上げられ、試合を振り出しに戻された。打席にはトラウトを迎えたが、フルカウントから見極められての四球。絶体絶命のピンチとなる中、ウォードのところでロバーツ監督は交代を決断した。

カスパリウスが投入されたが、カウント３ボールに。絶体絶命の状況だったが、ここから３球連続ストライクで空振り三振に仕留めた。ロバーツ監督はベンチでガッツポーズを繰り出していた。

しかし十回表の好機を生かせず、その裏、続投したカスパリウスがアデルにサヨナラ打を浴びてしまった。ドジャースは痛恨の３連敗となり、パドレスが勝利したためナ・リーグ西地区首位に並ばれた。６月１４日以来、約２カ月ぶりの単独首位陥落となった。