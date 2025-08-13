¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÁÕ¤Ç¤ë¡È¿·À¤³¦¤è¤ê¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ð¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö½Å¸ü¤ä¤Ê¤¡¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡2²óÀï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡½ÁÏÀ®´Û¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡½Ð¾ì49ÈÖÌÜ¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¤¤¤¤Ê¤ê±þ±ç±éÁÕ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¥É¥ô¥©¥ë¥¶¡¼¥¯¤Î¡Ö¿·À¤³¦¤è¤ê¡×¤ò±éÁÕ¡£¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤Ê¤É¤¬±þ±ç±éÁÕ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤À¤¬¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥¹¥í¡¼¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤è¤êÇ÷ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¿·À¤³¦¤Ð¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¿·À¤³¦¤è¤ê¡¡¤¨¤°¡×¡Ö¿ÀÂ¼¤Î¿·À¤³¦½Å¸ü¤ä¤Ê¤¡¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£