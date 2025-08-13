『ワンシーズンだけ』はもう卒業！【ワークマン】今買って長く使えそう！「即戦力アイテム」

プチプラでもロングシーズン着られるものを選びたい！【ワークマン】なら、即戦力になってトレンドを問わず長く使えそうなアイテムが豊富にラインナップ。機能性優秀で着回しやすいのも魅力です。そんな頼れるウエアやバッグなどを厳選してご紹介します！

さらっと快適 & 上品見え「シアートップス」

【ワークマン】「レディースUVカットシアーハイネックＴシャツ」\780（税込）

透け感とハイネックデザインで、シンプルなのに印象的な一枚。UVカットのほか、吸水速乾機能付きで「汗ばむ季節でもさらりとした着心地」（公式サイトより）とのこと。夏にはキャミやタンクをインナーにして、秋口にはジャケットやカーディガンを重ねて長く着回せそうです。

きれいめもカジュアルもOK！ 頼れる「高機能スカート」

【ワークマン】「レディースリネンライクソロナ（R）ハシゴレーススカート」\1,500（税込）

ハシゴレースの切り替えが上品さをプラスする、大人におすすめのマーメイド風スカート。撥水・ストレッチ・洗濯後シワができにくいなど機能性も優秀です。合わせるトップスを選ばず、着回し力にも期待大。裏地付きで透けにくく、合わせるアイテムしだいで季節をまたいで長く使えそうです。

機能性も着回し力も優秀！ 季節をまたげる「2WAYアイテム」

【ワークマン】「レディース高撥水スタンドワンピースアウター」\3,900（税込）

肌寒い春先や秋には羽織りとして、夏にはノースリーブワンピとしても活躍しそうな2WAY仕様。袖はスナップボタンで取り外しでき、気温に応じて印象チェンジが簡単。高撥水、通気性がアップする背中ベンチレーション付きで、雨の日も快適に着られそうです。ウエストのドローコードでシルエットの調整も可能。ワードローブに備えておきたい一枚です。

リュックにもトートにもなる「撥水バッグ」

【ワークマン】「2WAYトートリュック」\3,900（税込）

今日はリュック、明日はトート、その日のスタイルやシーンに合わせて持ち方を変えられる2WAYバッグ。撥水機能付きで雨の日も安心かも。ポケットも充実しており、通勤やお出かけ、旅行にも季節を問わず頼れる相棒となってくれそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K