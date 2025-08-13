TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»ÔÊÝ¸ÍÅç²­¤Î³¤¾å¤Ç¡¢¥è¥Ã¥È¤¬º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¡¢50Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þ15Ê¬º¢¡¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»ÔÊÝ¸ÍÅç¤Î²­¤Ç¡¢º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤«¤é¡Ö¥è¥Ã¥È¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤ÏÄÀ¤ó¤À²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤ÏÊÝ¸ÍÅç¤«¤éËÌÅì¤Ë2¥­¥í¤Î³¤¾å¤Ç¡¢¥è¥Ã¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¿Í¤¬¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú¤Ê¤É¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤Î³¤¾å¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¹ÔÊý¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥è¥Ã¥È¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£