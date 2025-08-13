¥è¥Ã¥È¤¬º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¾×ÆÍ¡¡Ê£¿ô¿ÍÉÔÌÀ¡¡µß½õ¤Î50ÂåÃËÀ¿´ÇÙÄä»ß¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÉô¡¡¹ÔÊý¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥è¥Ã¥È¤òÁÜº÷¡¡ÂçÊ¬¡¦ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç²
ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»ÔÊÝ¸ÍÅç²¤Î³¤¾å¤Ç¡¢¥è¥Ã¥È¤¬º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¡¢50Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þ15Ê¬º¢¡¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»ÔÊÝ¸ÍÅç¤Î²¤Ç¡¢º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤«¤é¡Ö¥è¥Ã¥È¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤ÏÄÀ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÝ¸ÍÅç¤«¤éËÌÅì¤Ë2¥¥í¤Î³¤¾å¤Ç¡¢¥è¥Ã¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¿Í¤¬¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú¤Ê¤É¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤Î³¤¾å¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¹ÔÊý¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥è¥Ã¥È¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£