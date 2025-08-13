¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤Î°¦¾Î¡¡¶×²Ö¡Ê¤³¤È¤«¡Ë¤Ë·è¤Þ¤ë¡¡8·î¾å½Ü¤Ë¿Æ¸µÎ¥¤ì¤ë¡¡¹áÀî¡¦¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®
¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ÎÁãÎ©¤Á¡¡25Ç¯6·î29Æü¡¡¹áÀî¡¦¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®Äó¶¡
¡¡¹áÀî¸©¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤Ç2025Ç¯4·î¤Ë¤Õ²½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤¬¡¢¶×²Ö¡Ê¤³¤È¤«¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤ËÄ®Æâ¤Î¤³¤É¤â±à¤ÈÃÏ¸µ¾®³Ø¹»¤Î±à»ù¡¦»ùÆ¸¤Ë°¦¾Î¤òÊç½¸¤·¡¢59ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤ËÀÊÌ¤¬¥á¥¹¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ò¸«¼é¤ë²ñ¤¬Áª¹Í²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦¾Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤Î°¦¤µ¤ì¤ë²Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¶×²Ö¡Ê¤³¤È¤«¡Ë¤Ï8·î¾å½Ü¤Ë¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Áã¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä®¤Ç¤Ï¸µµ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£