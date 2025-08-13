À¾Åç½¨½Ó¡ÖÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÇÆÃÊÌ¡×Àä»¿¤·¤¿¶¦±é¼Ô¤È¤Ï¡©¡Ö1ËÜ¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Èþ¤·¤µ¡×¡Ú¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¤¬8·î13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¡ÊPrime Video¤Ë¤Æ12·î19Æü¤è¤êÀ¤³¦ÇÛ¿®¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢¶¦±é¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÌ«¤«¤Ê¤¨»á¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£¶¦±é¼Ô¤òÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿À¾Åç¤È»ÔÀî¡£À¾Åç¤Ï¡¢»ÔÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ËÜ¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÏÂô»³¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À÷¸ÞÏº¤¯¤ó¤À¤±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¤ÎÌò¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òËÜ¿Í¤ÏÌµ°Õ¼±¤ËÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ñ¸«¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ã¿è¤Ç»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂæÏÑ¤Ç1¿Í¤ÇÄ³¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤â¤Î¤¹¤´¤¯»Ò¤É¤â¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¡¢ÁÛ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ï·À®¤·¤¿ÉôÊ¬¤È½ã¿è¤ÊÉôÊ¬¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÇÐÍ¥¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸½Âå·à¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶¦±é¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î¶¦±é¤òË¾¤ó¤À¡£
¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡£¡È¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡É¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢À¾Åç±é¤¸¤ëÄ³¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦ºç»ËÏ¯¶µ¼ø¤¬¡¢Â©»Ò¡¦ºç»ê¡Ê»ÔÀî¡Ë¤ò´Þ¤à6¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¶ØÃÇ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î»ËÏ¯¤¬¹Ô¤¦¶¸µ¤¤ÎÈÈ¹Ô¤Î¿¿Áê¤ÏÊ£¿ô¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¿¿¼Â¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¾Åç½¨½Ó¡¢¶¦±é¼Ô¤òÀä»¿
¢¡À¾Åç½¨½Ó¼ç±é¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×
