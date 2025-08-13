「今日好き」榎田一王「どうも筋肉です」圧巻肉体美に熱視線「凄すぎ」「顔と身体のギャップたまらない」
【モデルプレス＝2025/08/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加している榎田一王が12日、自身のInstagramを更新。鍛え抜かれた上半身を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」モテモテ男子の圧巻肉体美
榎田は「どうも筋肉です」と茶目っ気たっぷりに挨拶し、「今日好き第3話ありがとうございました！来週も楽しんでご覧ください」と紹介。公開された写真では、上半身裸になりダブルバイセップスのポーズを決める榎田の姿が写されている。日焼けした肌に浮かび上がる腹筋と上腕二頭筋が印象的で、日頃のトレーニングの成果がうかがえる仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「凄すぎ」「顔と身体のギャップたまらない」「筋肉美しい」「かっこいい」「努力の結果」「見惚れる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」に参加している榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」にも挑戦中、日本高校ボディビル170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆榎田一王、圧巻の筋肉美披露
