¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿¿¼î¡Ê48¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃëÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°11¡§50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤3¿Í¡×Ä¹½÷¡õ¼¡½÷¤È¡ÈÍá°á»Ñ¡É¤ÎÊìÌ¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¾®Âô¿¿¼î
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÎÙ¤ÎÀÊ¤«¤éÊª¤òÅê¤²¤Æ¤¤¿¼ã¼Ô¤Ë¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ö¥Á¥®¥ì¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤À¤Ã¤¿¤«¡Ä»ä¤ÏÄê¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÎ¡¢½éÉñÂæ¤Ç¸ø±é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥Ñ¥ë¥³·à¾ì¤ËÉñÂæ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¸ø±é¸å¤ËËèÈÕ¶¦±é¼Ô¤È¡¢Å¹¤ò3·ï¥Ï¥·¥´¤¹¤ë¤Û¤É°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö½ÂÃ«¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡ÊÎÙ¤ÎÀÊ¤ÎµÒ¤¬¡Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤â¤Î¤òÅê¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤È¤«Åê¤²¤Æ¤¤Æ¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤óÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ø¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¶¦±é¼Ô¤Ï¡¢¾®Âô¤ÎÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡Ä¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¡£¡Ö¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾®Âô¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡×¤È»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
