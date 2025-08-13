ユーチューバーのシバターが13日、YouTubeチャンネル「PROWRESTLING SHIBATAR ZZ」を更新。元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノア（30）と「交際0日婚」したユーチューバーのヒカルに“禁断の質問”をぶつけた。

シバターは今回の動画で、ヒカルのもとを久々に訪れ、結婚を祝福。「おめでとうございまーす！」などと手を叩いた。

そしてさっそく質問攻撃を開始。シバターが「本当に結婚したんだよね？」と聞くと、ヒカルは「本当に結婚しました」。「一緒に住んでる？」と質問すると、ヒカルは「住んでないです。大阪なんで、向こうは」と答えた。「遠距離婚みたいな感じ？」とシバターが確認すると、ヒカルは「まあ遠距離婚、別居婚みたいな感じですかね。トータルしたら（月に）1週間は会ってますね。だから意外に会ってます。週に1回か2回は会うんで」などと説明した。

シバターは徐々に核心に迫り「会っている時は、一緒に住んでる？」と質問。ヒカルは「そうですね、一緒に」と返答した。シバターが「おー、そうなんだ。本当に結婚したんだ。実際、どう？ 結婚は？」と聞くと、ヒカルは「でも楽しいですよ。始まったばっかりですから。僕は結局、子供授かってからじゃないかなって。そこからがすべての変化を生むのかなとは思いますね」と話した。

シバターが「子どもは作りたいなと思ってる？」と確認すると、ヒカルは「もう相手次第ですね。僕がめっちゃほしいとかはぶっちゃけないんですよ」。そしてシバターは「なるほど…エッチはしたの？」と直球で質問をぶつけると、ヒカルは「はい」と答えていた。

ヒカルは5月31日、自身のYouTubeチャンネルでノアと「いまだに関係を持ってない」という交際0日の状況で結婚したと電撃報告。翌日のチャンネルでも改めて「親にもまだ言っていない」「2人で過ごした時間もトータルで24時間ないぐらい」などと独特の持論を語っていた。

シバターはメインチャンネルの登録者数が11日現在、約115万人を誇る有名ユーチューバー。あえて挑発的な発言をする「炎上系ユーチューバー」の先駆け的存在として知られている。19年には著書「炎上商法で1億円稼いだ男の成功法則」を出した。