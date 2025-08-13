◆米大リーグ エンゼルス７×―６ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースがエンゼルスにまさかのサヨナラ負けを喫して３連敗となった。延長１０回無死一、二塁で６番手右腕のカスペリアスが、アデルに左前適時打を浴びた。地区２位だったパドレスが勝ったため、６８勝５２敗でナ・リーグ西地区首位に並ばれた。ドジャースは今季、エンゼルス戦５戦５敗となった。あす１３日（同１４日）は大谷翔平投手（３１）が先発する。

１、２打席目は四球で出塁し、３打席目は一飛に倒れていた大谷。同点の６回無死一、二塁のチャンスでは、カウント２―２からリリーフ左腕・バークの外角直球に食らいついてはじき返したが、遊撃手・ネトへのライナーに倒れた。すると二塁走者のロハスが飛び出しており、ネトはそのまま二塁を踏んで２つ目のアウトを奪うと、一塁走者のラッシングも飛び出していたため、ネトは一塁のシャヌエルに送球して３つ目のアウト。まさかのトリプルプレーとなり、大谷はぼう然となった。同点の９回先頭の５打席目には一時勝ち越しとなる４戦連発４３号ソロを放ったが９回裏に追いつかれ、無死二塁から始まるタイブレークの延長１０回表は１点も奪えず、１０回裏にサヨナラ負けとなった。

チームは２回２死一塁からラッシングに同点２ランが飛び出し、試合を振り出しに戻した。だが、４回にはウォードに勝ち越しソロを浴びると、４回には２死一塁からテオドシオに左翼線の適時二塁打を許し、３―５に。それでも、５回には２死からベッツ、フリーマン、Ｔ・ヘルナンデスの３連打で１点を返した。さらに２死満塁からパヘスが押し出し四球を選んで、同点に追いつき、大谷の一打で一度は勝ち越した。だが、ベシアが９回裏に追いつかれ、１０回表は無死二塁のタイブレークから得点を奪えなかった。