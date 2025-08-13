◆米大リーグ ジャイアンツ１―５パドレス（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースを追うパドレスは１２日（日本時間１３日）、敵地でジャイアンツを破って４連勝で、６８勝５２敗となり、今季最多の貯金１６となった。ドジャースが敗れたためナ・リーグ西地区首位に並んだ。

初回は２１年サイ・ヤング賞左腕の先発・レイに簡単に２アウトを奪われたが、マチャドとボガーツの連打で二、三塁のチャンスを作ると、レイのボークでマチャドが生還して先取点を奪った。だが、１回裏に先発のコルテスが３安打を浴びて追いつかれた。

それでも２回にイグレシアスの１号２ランで勝ち越すと、４回にはクロネンワースの適時打で１点を追加し、８回にメリルがダメ押しの９号ソロを放った。投げてはコルテスが５回途中６安打１失点で降板したが、５回途中からモーガン、アダム、モレホン、スアレスと救援陣が無失点リレーで逃げ切った。ドジャースがエンゼルスにサヨナラ負けを喫したため、６８勝５２敗でナ・リーグ西地区首位のドジャースに並んだ。

１５日（同１６日）からはドジャースの本拠地（ロサンゼルス・ドジャースタジアム）で直接対決３連戦が組まれており、２２日（同２３日）からは再びパドレスの本拠地（サンディエゴ・ペトコパーク）で３連戦が行われる。