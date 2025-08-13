Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢¼ÖÎ¾¤«¤éÉôÉÊÍî²¼¡¡ÀþÏ©ÏÆ¤ÇÈ¯¸«
JRÅì³¤¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤«¤éÉôÉÊ¤¬Íî²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
8·î13Æü¸áÁ°0»þ5Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ»Å¶È¸¡ºº¼ÖÎ¾½ê¤Ç¼ÖÎ¾¤Î¸¡ºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë·¸°÷¤¬¼ÖÎ¾¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÖÎ¾¾²²¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿µ¡´ï¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÊ¤¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
Íî²¼¤·¤¿ÉôÉÊ¤Ï½Ä80¥»¥ó¥Á¡ß²£60¥»¥ó¥Á¡ß¸ü¤µ7¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó8.5¥¥í¡£¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¡£Æ±11Ê¬º¢¡¢Ìë´Öºî¶ÈÃæ¤Î·¸°÷¤¬³ÝÀî±Ø¡ÁÀÅ²¬´Ö¤Î¾å¤êÀþ¤ÎÀþÏ©ÏÆ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡£³ÝÀî±ØÈ¯¼ÖÄ¾¸å¤ÎÄãÂ®Áö¹Ô»þ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¡£