「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が、母親のがんを公表した。

１３日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「母・ミッシェルのカミングアウト…」と題した動画をアップした。冒頭からミッシェルさんも登場。母親は短髪で、ゆきぽよは「きょうはキウイヘア〜」と笑顔で紹介した。

ミッシェルさんは「たぶんみんな、おかしいと思うでしょ？」とカメラに向かって話し始める。「たぶんみんな、ビックリするかもしれないけど、私はね、がんになって、抗がん剤治療やって。４回、抗がん剤をやって。ちょっと休憩させて…」とがんであることを公表した。

ゆきぽよは「今年の１月だもんね。お正月くらいに見つかったからね、がんが」と振り返る。ミッシェルさんは「それで２か月、抗がん剤やって、ちょっと休憩して、それでオペして、オペ終わってから１か月半くらい、４回の抗がん剤やんないといけない。オペはお陰様でうまくいってます」とこれまでを回顧した。

ゆきぽよが「なんのがんだっけ？」と聞くと、ミッシェルさんは「食道がん」と答えた。ゆきぽよが言い直し「食道胃接合部がん」と正式名称を明かした。ゆきぽよは「食道と胃がつながってるところのがんだったんだよね。そこのがんになったところを、手術でカットしてつなげたから」と手術の内容を説明した。ミッシェルさんは「いまの先生たちすごいね、みんなうまいね」と医師に感謝。ゆきぽよも「すごいんだよね、技術が」とうなずいた。

母の今後に関して、ゆきぽよは「年内にがんが再発しなければ、寛解（かんかい）だね」という。ミッシェルさんは「先生が言ってるのは、『うまく取ったんだけど、でも自分たちも完璧じゃないから、見えないところがあるから。抗がん剤を４回やれば、もっとうまくいく』と。だからまた抗がん剤をやります」と語った。

髪を伸ばしているそうだが、ミッシェルさんは「せっかく伸ばしたんだけど…またバイバ〜イ」と残念そう。そして「オペしてから１０キロやせました。でも、もっとやせるんだって。抗がん剤やって、食べれなくなっちゃうから。ちょっとだけ食べると、すぐお腹いっぱいになる。しばらく白いご飯を食べられなくなっちゃった。おかゆとか柔らかい食べ物だけ」とやせたことも明かした。

動画の最後に、ゆきぽよは「髪の毛短くなったけど、そんなビックリしないでね、ってことだね。これからも頑張るので、応援よろしくお願いします」と言って、母親と笑顔で手を振った。

ミッシェルさんはスペイン系フィリピン人で、ウェブＣＭでゆきぽよと共演したこともある。テレビやゆきぽよのインスタグラムでもたびたび登場してきた。