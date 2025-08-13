TVアニメ『神椿市建設中。』第6話「記憶の卵 -Piece of memory-」の先行カットとあらすじが公開された。

本作は、仮想都市「神椿市」を舞台とした物語をはじめ、KAMITSUBAKISTUDIO所属アーティストたちの持つ世界観と連動したオリジナルIPプロジェクト「神椿市建設中。」のTVアニメ。メインキャラクターの声優をKAMITSUBAKISTUDIO所属のバーチャルアーティストグループ「V.W.P」のメンバーが担当。プロジェクト初のアニメ化の劇場先行版『神椿市建設中。魔女の娘-Witchling-』の全国公開を経て、7月よりTBS系にて放送されている。

第6話では、取り戻した記憶から、此処は自分がひとつ前の神椿市からやってきた、ということを仲間たちに告げる。「フェノメノン」と呼ばれる神椿市の再生現象。くーげるが残した記憶の卵から、かつて何が起きていたのかを魔女の娘たちは知ることになる。

公開された場面写真では、何かを見つめる夜河世界、あねもすらの姿をはじめ、マイクに向かう朝主派流、俯く森先化歩の姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）