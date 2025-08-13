4年使った“iPhone13”を買い替えたい！「今買うのはもったいない」と友人に言われたのですが、買う時期によって価格が変わるのでしょうか？

iPhoneは買う時期で価格が変わる？ 基本の仕組み

iPhoneは例年9月ごろに新モデルが発表されます。発表直後には最新モデルが発売されるだけでなく、それまで販売されていたモデルが値下げされたり、ラインアップから外れたりします。

Apple公式での値下げは一律ですが、家電量販店や携帯キャリアでは在庫処分セールやキャンペーンが行われることがあり、同じモデルでも販売店によって価格差が出ます。

また、購入時期によってはポイント還元や下取り額の増額などの特典が付くこともあります。こうした仕組みを知っておくと、同じ機種でも数千円から数万円お得に購入できる可能性があります。



購入時期でどれくらい価格は変わる？

過去の例を見ると、新モデルの発表後は旧モデルの価格がApple公式では1万円前後下がるケースが多くあります。さらに家電量販店では、在庫が多い場合に発表直後から2～3週間ほどで値引き幅が大きくなる傾向があります。

たとえば、2024年9月のiPhone16発表後に、Apple公式でiPhone15が1万2000円値下げされました。量販店や携帯キャリアではキャンペーン次第で、実質2万～4万円程度安くなった事例もありました。

一方、人気の容量や色は値下げ前に売り切れることもあるため、「希望の仕様があるかどうか」も購入時期を決める重要な判断材料です。



安く買うためのおすすめタイミングと方法

1．新モデル発表直後（9～10月）

旧モデルの値下げや在庫処分セールが始まる時期です。在庫が豊富なうちに選びたい方に向いています。



2．大型セール時期（1月：初売り、3～4月：新年度、11月：ブラックフライデー）

家電量販店やキャリアが端末代割引やポイント増額を行うことが多く、旧モデルだけでなく最新モデルもお得になる場合があります。



3．Apple認定整備済製品を狙う

Apple公式の整備済品は、新品同様の品質で保証も付き、価格は新品より10～15％程度安くなります。



4．下取りプログラムの活用

使用中のiPhoneを下取りに出すと、機種代金から割引されます。バッテリーや外装の状態が良いほど査定額も高くなります。



まとめ：価格変動を知って、納得のタイミングで買い替えを

iPhoneは毎年の新モデル発表に合わせて旧モデルの値下げやセールが行われるため、購入時期を工夫することで数万円単位の差が出ることがあります。特に発表直後や大型セールの時期は、在庫状況次第でお得に購入できるチャンスです。

また、Apple認定整備済製品や下取りプログラムを組み合わせれば、さらに費用を抑えられます。希望するモデルや仕様が決まっている場合は、価格の動きと在庫状況をチェックしながら、納得できるタイミングで買い替えることが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー