muqueが、11月から開催予定の自主企画＜muque presents “PLAYPARK 4″＞のゲストアクトを発表した。

7月31日(木)に開催されたツアー東京公演にて開催が発表されていた＜PLAYPARK 4＞。福岡&愛知公演には日頃から親交が深くもはや音楽的同志と言っても過言ではないCLAN QUEENがゲスト出演する。神奈川公演ゲストは今年頭のコレバズで出会い、3月の対バン以来お互いに刺激を与え合っているAooo。そして大阪公演にはレーベルの先輩であり、メンバーがリスペクトしてやまないSIRUPのゲスト出演が決定した。チケットは本日よりオフィシャル抽選先行受付がスタート。

また、本日8月13日(水)には新曲「Level up」も配信リリースされている。程よいスイング感と四つ打ちが心地よいリズムに絡むキャッチーなギターリフが印象的なイントロから一転、ヴォーカルAsakuraの低音ボイスが印象的な歌い出しによって、リスナーを一気に楽曲世界へと引き込む仕上がりだ。サビでは《君と証明したいんだよランデブー／同じ景色を見たいんだクルー》と仲間や大切な人と共に未来や夢を共有したいという思いが垣間見え、更に楽曲のラストでは《夢を掴んでたいんだ》《僕の視線はここに》といったフレーズで、今後の活動への強い意志とポジティブな姿勢を示している。

◾️＜muque presents “PLAYPARK 4”＞ 2025年

11月14日（金）大阪・なんばHatch 開場18:00 / 開演19:00

11月23日（日）福岡・UNITEDLAB 開場17:00 / 開演18:00

12月3日（水）神奈川・KT Zepp Yokohama 開場18:00 / 開演19:00

12月7日（日）愛知・ダイアモンドホール 開場17:00 / 開演19:00 ◆チケット

前売 STANDING 1F：5,500（税込）2F指定席：\6,000（税込）

当日 STANDING 1F：\6,0000（税込）2F指定席:\6,500（税込）

＊名古屋公演、福岡公演はスタンデイング1Fのみ

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限： 4枚 ▼オフィシャル抽選先行：2025年8月13日(水) 12時〜8月24日(日) 23時59分

https://eplus.jp/muque/

◾️デジタルシングル「Level up」 2025年8月13日（水）リリース

https://asab.lnk.to/muque_levelup

◾️イベント出演情報 ◆＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO＞

2025年8月15日（金）@石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

チケット：https://rsr.wess.co.jp/2025/tickets/

公演詳細：https://rsr.wess.co.jp/2025/

公演に関するお問い合わせ：https://tayori.com/q/rsrfes-faq/ ◆＜SUMMER SONIC 2025＞

2025年8月17日（日）@ZOZOMARINE STADIUM & MAKUHARI MESSE

開場09:00 / 開演11:00

チケット：https://www.summersonic.com/tickets/tokyo/

公演詳細：https://spotify-earlynoise.jp/

公演に関するお問い合わせ：https://www.summersonic.com/info/attention/SHARE ◆＜MONSTER baSH 2025＞

2025年8月23日（土）@香川県・国営讃岐まんのう公園

開場09:00 / 開演11:00

チケット：https://www.monsterbash.jp/tickets.html

公演詳細：https://www.monsterbash.jp

公演に関するお問い合わせ：デューク高松 087-822-2520（平日11:00-17:00） ◆＜WILD BUNCH FEST. 2025 YUMEBANCHI 50th ANNIVERSARY＞

2025年8月24日（日）@山口きらら博記念公園

開場10:00 / 開演11:30（予定）

チケット情報・公演詳細：https://www.wildbunchfest.jp/

▼公演に関するお問い合わせ

・WILD BUNCH FEST. オフィシャルウェブサイト

https://www.wildbunchfest.jp/

・YUMEBANCHI(広島)

082-249-3571 [平日12:00〜17:00] ◆＜SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY＞

2025年8月30日（土）@山梨県 山中湖交流プラザ きらら

開場9:00 / 開演10:00（予定）

公演詳細：https://2025.sweetloveshower.com/

公演に関するお問い合わせ：https://2025.sweetloveshower.com/contents/guide/notice ◆＜UNISON SQUARE GARDEN presents「fun time ACCIDENT 4」＞

2025年9月2日（火）@なんばHatch

開場18:00 / 開演19:00

出演：UNISON SQUARE GARDEN / muque / レトロリロン

▼チケット

・1Fスタンディング / 2F指定：\5,800（D代別）

公演に関するお問い合わせ：キョードー大阪 0570-200-888 ◆＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』＞

2025年9月15日（月･祝）@千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）

チケット・公演詳細：https://rijfes.jp

公演に関するお問い合わせ：https://jfes-faq.fesapp.jp/?site_domain=default ◆＜Busan International Rock Festival＞

2025年9月26日（金）、27日（土）、28日（日）a@韓国・釜山／SAMNAK PARK

※muqueは9/27に出演

チケット・公演詳細：https://busanrockfestival.com/ ◆＜バズリズム LIVE 2025＞

2025年11月1日（土）、2日（日）、3日（月･祝）@横浜アリーナ

開場16:00 / 開演17:00（予定）※3公演共通

※muqueはDAY1（11/1）に出演

チケット・公演詳細：https://buzzrhythm.live/ ◆＜チョーキューメイ presents 『忘れた頃にやってくる4』 東名阪・対バンツアー＞

2025年11月3日（月･祝）@大阪･心斎橋Music Club JANUS

開場16:15 / 開演17:00

出演：チョーキューメイ / muque

▼チケット

前売：￥4,500（※入場時DRINK代別途要）

一般発売：9月13日（土）10:00〜（※Ｕ-CONNECT、ローチケ、ぴあ、イープラスにて発売）

公演詳細：https://choqmay-official.com/contents/950877

公演に関するお問い合わせ：GREENS TEL：06-6882-1224（平日12:00〜18:00）