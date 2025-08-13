倖田來未、 夏EP「De-CODE」リリース記念でスペシャルLINE VOOM生配信決定
デビュー25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、夏のEP『De-CODE』（読み：ディコード）を本日8月13日にリリースした。
アニバーサリーイヤーの夏を彩る本作には、多彩な楽曲が収録予定。リード曲となる「ChaO!」は、明後日8月15日（金）公開のSTUDIO4℃が贈る劇場アニメーション映画『ChaO』の主題歌になっており、映画の世界観とシンクロするような歌詞とメロディで、映画を包み込むような楽曲に仕上がっている。
その他、EP「De-CODE」にはこの夏を彩る楽曲を収録。「Curly Hair」は7月31日発売のビューティ本『倖田的ビューティ（BEAUTY）』のイメージソング。憂鬱な気分を晴らして、この夏を軽やかに彩るポジティブなナンバーだ。
「CELESTIA」は倖田來未プロデュースのカラーコンタクト「loveil」新色「Celestia gray（セレスティアグレー）」のイメージソング。そっと寄り添うような優しさを感じるミディアムバラードとなる。
そして「CUBE」はアリーナツアー＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜＞イメージソング。自分の殻を破って新たな自分へと進化していく、力強い決意を込めた1曲に仕上がった。
リリースに際し、本人と音楽コンシェルジュ・ふくりゅうによる作品に関してのライナーノーツが本日よりHPに掲載されている。
また、「De-CODE」リリースを記念して本日8月13日（水）20:00より、LINE VOOMでのスペシャルライブ配信が決定した。こちらでは作品制作にまつわるエピソードや、25周年イヤーの裏話などを予定しているとのこと。
倖田來未は今作をひっさげ、秋には25周年アリーナツアー＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜＞の開催も決定している。
SUMMER EP『De-CODE』
2025年8月13日（水）Release
https://kodakumi.lnk.to/De-CODE_PK
商品形態：
【ファンクラブ・mu-mo shop限定盤】
RZZ1-67321/B [CD+DVD+特殊]
RZZ1-67322/B [CD+Blu-ray+特殊]
7,000円（税抜）
・CUBE型BOX（立方体BOX）仕様
・フォトブックレット
収録内容
［CD］
01.Radio De-CODE #1
02.ChaO!
03.Radio De-CODE #2
04.Curly Hair
05.Radio De-CODE #3
06.CELESTIA
07.Radio De-CODE #4
08.CUBE
09.Radio De-CODE #5
［DVD / Blu-ray］
ChaO! -Music Video-
Behind The Scenes -De-CODE-
【通常盤】
RZCD-67319/B [CD+DVD]
RZCD-67320/B [CD+Blu-ray]
2,200円（税抜）
収録内容：
［CD］
01.ChaO!
02.Curly Hair
03.CELESTIA
04.CUBE
［DVD / Blu-ray］
ChaO! -Music Video-
ライナーノーツ・インタビュー
https://rhythmzone.net/koda/discography/detail.php?id=1021017
8/13 LIVE配信はこちら：https://lin.ee/2I10ZZ8/lntl/cpx
商品詳細はHPより：https://rhythmzone.net/koda/discography/
＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜＞
2025年10月18日（土）
京王アリーナTOKYO
16:00開場/17:00開演
2025年10月19日（日）
京王アリーナTOKYO
15:00開場/16:00開演
2025年12月13日（土）
大阪城ホール
16:00開場/17:00開演
2025年12月14日（日）
大阪城ホール
15:00開場/16:00開演
ファンクラブツアー＜KODA KUMI〜 Let’s Party Vol.4 〜＞
終了公演は割愛
〈福岡〉2025年8月15日（金）
Zepp Fukuoka
17:30開場/18:30開演
〈東京〉2025年8月22日（金）
Zepp DiverCity
17:30開場/18:30開演
〈東京〉2025年8月23日（土）
Zepp DiverCity
13:00開場/14:00開演
17:00開場/18:00開演
※開場・開演時間は変更になる可能性があります
※ツアー詳細はHPをご参考くださいませ。
https://rhythmzone.net/koda/news/detail.php?id=1124697
関連リンク
◆倖田來未 オフィシャルサイト
◆倖田來未 オフィシャルX
◆倖田來未 オフィシャルInstagram
◆倖田來未 オフィシャルYouTubeチャンネル