Awesome City Club、デビュー10周年記念10作連続リリース第5弾「スロウ・サマー」 本日配信リリース
Awesome City Clubが展開する、10作連続リリース企画。その第5弾となる最新シングル「スロウ・サマー」が本日配信リリースされた。
本作は、じめじめとした夏の夜にそっと寄り添うようなサウンドが印象的な一曲。アレンジには初タッグとなる小西遼を迎え、作詞・作曲はメンバーのatagiが手がけている。
男女ツインボーカルで紡がれるオーサムらしいサウンドに、スロウながらも思わず体が揺れるようなビートが融合。夏の終わりの切なさと、かけがえのない瞬間を閉じ込めた、まさに“思い出とともに聴きたくなる”楽曲となっている。
配信リリースを記念して8月14日から楽曲シェアキャンペーンを実施。対象ストリーミングサービスにて「スロウ・サマー」を聴いて、X(旧Twitter)やInstagramストーリーズで ”#ACCスロウサマー” をつけてシェアすると抽選で5名に「Awesome City Clubオリジナルマグネット(サイン入り)」をプレゼント。さらにシェアした全員にメンバーコメント動画もプレゼントされる。
さらに本日20時30分からは、メンバー3名によるYouTube生配信を実施予定。続く21時には、ミュージックビデオの公開も控えている。
◆ ◆ ◆
◼︎atagiコメント
夏は昔から大好きな季節です。熱気にほだされて浮き足立ってしまったり、はたまた夏休みの宿題のように、何か後回しにしている事や焦燥感に心地よく苛まれたり。
とにかく妙な引力が働く季節で、不思議な魅力があるなと感じます。
「スロウ•サマー」はそんな夏と、いじらしい人間の有り様を歌った曲になりました。この夏と共に楽曲を楽しんでいただけたら幸いです。
◆ ◆ ◆
「スロウ・サマー」
配信リンク：https://ACC.lnk.to/slowsummer
ミュージックビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=vqVrtiT1MiI
＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞
日程：2025年9月12日（金）
場所：東京 Shibuya WWW
時間：開場18:00 / 開演19:00
日程：2025年9月27日（土）
場所：北海道 近松
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年10月5日（日）
場所：台湾 THE WALL
時間：※近日発表
日程：2025年10月13日（月・祝）
場所：福岡 BEAT STATION
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年11月23日（日）
場所：広島 SECOND CRUTCH
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年12月20日（土）
場所：石川 金沢AZ
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2026年1月9日（金）
場所：宮城 仙台MACANA
時間：開場18:30 / 開演19:00
日程：2026年1月11日（日）
場所：大阪 梅田CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
日程：2026年1月12日（月・祝）
場所：愛知 名古屋CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
追加公演
日程：2026年1月29日（木）
場所：東京 EBISU LIQUID ROOM
時間：開場18:00 / 開演19:00
・チケット ※台湾公演を除く
一般チケット ￥6,600 (税込)
U-22チケット ￥4,400 (税込)
▼一般発売 ※台湾公演を除く
イープラス https://eplus.jp/acc/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/
ローソンチケット https://l-tike.com/awesomecityclub/
▼追加公演
チケット一般発売
2025年8月2日(土)10:00〜
▼台湾公演
チケット VIP券 NT$2,100、一般前売り券 NT$1,600、当日券 NT$1,800
プレイガイド KKTIX、全家便利商店FamiPort
発売 https://gutspromotion.kktix.cc/events/3ea712a0
主催 Guts Promotion
問い合わせ gutspromotion@gmail.com
