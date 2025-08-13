³¤¾å¼«±ÒÂâ´ÏÄú¤¬¥¤¥®¥ê¥¹´ÏÄú¤ËÂÐ¤·½é¤Î¡ÖÉð´ïÅùËÉ¸î¡×¤ò¼Â»Ü¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂ³¤3¥«¹ñÌÜ
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï13Æü¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ë´ó¹Á¤·¤Æ¤¤¤ë±Ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢´ó¹ÁÄ¾Á°¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÉð´ïÅùËÉ¸î¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Ø¤Î¡ÖÉð´ïÅùËÉ¸î¡×¤Î¼Â»Ü¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡ÖÉð´ïÅùËÉ¸î¡×¤Ï¡¢Ê¿»þ¤«¤éÂ¾¹ñ¤Î´ÏÄú¤ä¹Ò¶õµ¡¤ò·Ù¸î¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¡¢2016Ç¯¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡»Ü¹Ô¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÎÇ¤Ì³¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¼Â»Ü¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂ³¤3¥«¹ñÌÜ¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î4Æü¤«¤é12Æü¡¢À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤Î±ÑÊÆ¹ë·³¤Ê¤É¤È¤ÎÂ¿¹ñ´Ö·±Îý¤Î´Ö¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤«¤¬¡×¤È¡Ö¤Æ¤ë¤Å¤¡×¤¬¥¤¥®¥ê¥¹·³¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù¸î¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡Ö±Ñ·³¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¸î¤Î¼Â»Ü¤Ï¡¢ÉôÂâ´Ö¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤äÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆü±ÑËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¿ÊÅ¸¤È¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£