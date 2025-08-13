ロイヤルパークホテル×秋の味覚♡チョコミント＆シャインマスカットコラボ

東京・日本橋のロイヤルパークホテルでは、2025年9月1日～9月30日の期間限定で「チョコミントアフタヌーンティー」と「シャインマスカットスイーツ＆季節のパン」が登場します。爽やかなチョコミントと、芳醇なシャインマスカットの甘みを堪能できる贅沢なラインナップ。秋の始まりを華やかに彩るスイーツ＆パンで、ちょっぴり特別なティータイムを楽しんでみませんか♪

爽やかで愛らしい♡チョコミントアフタヌーンティー

1Fロビーラウンジ「フォンテーヌ」では、ミントとチョコレートが織りなす涼やかなアフタヌーンティーを提供。

チョコミントアイスクリームによじ登るネコ型チョコレート細工や、ミントシロップのコンポートゼリー、ふんわり軽いメレンゲなど、見た目も可愛いスイーツが並びます。

セイボリーにはバジルと大葉のミニホットドッグ、バルサミコが香るグリーンピースムースも。料金はお一人様8,000円で、紅茶やチョコミントティーなど17種のフリードリンク付きです。

期 間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）

店 舗：1F スイーツ＆ベーカリー「粋」

内 容

①シャインマスカットのショートケーキ 2,160円

②シャインマスカットとフロマージュのタルト 864円

③マロンとアールグレイのメロンパン(2個入) 464円

④マロンデニッシュ 410円

⑤パンプキンデニッシュブレッド 540円

⑥パンプキンクリームパン 388円

※③④⑤⑥は、2025年10月31日（金）までご提供

秋の味覚を贅沢に♡シャインマスカット＆季節のパン

1Fスイーツ＆ベーカリー「粋」には、芳醇なシャインマスカットを使ったスイーツが登場。

たっぷり果実を乗せたショートケーキ（2,160円）や、フロマージュと合わせた香ばしいタルト（864円）は、甘さ控えめで上品な味わい。

さらに、マロンペーストを練り込んだアールグレイ香るメロンパン（464円）、渋皮栗をのせたデニッシュ（410円）、ベーコンとカボチャを組み合わせたブレッド（540円）など、食欲をくすぐるパンも揃います。

期間限定で叶う甘く爽やかな秋時間

どちらのメニューも9月限定で、シャインマスカットを使ったパンの一部は10月末まで楽しめます。スイーツとパン、そして紅茶を囲みながら、季節の移ろいを感じられるひとときが過ごせます。

甘い香りと爽やかさに包まれる秋のご褒美タイム

ロイヤルパークホテルで出会える、チョコミントの涼やかさとマスカットの甘さが最高です。それぞれが引き立て合う限定メニューは、この時季だけの特別なご褒美となっています。

見た目の可愛さや華やかな香りに包まれて、心も満たされるティータイムを過ごしてみませんか。自分へのご褒美にも、大切な人とのひとときにもぴったりです♡