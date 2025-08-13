¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÂç¤¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¡¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¤¬µß¤¦¡¡»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤Ø
¡þMLB ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
½øÈ×¤«¤é¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤òÂ³¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¡£
5-5¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢Á°ÂÇÀÊ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÇÎ©¤Ä¤È¡¢2µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¤µ¤»¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¦¥é¡¢ ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Çµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ç²ù¤·¤¤»Íµå¡£¤³¤³¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤ò²¼¤²¡¢¥Ù¥ó¡¦¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹Åê¼ê¤Ë·ÑÅê¡£
·Þ¤¨¤¿¥Æ¡¼¥é¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ë3µåÏ¢Â³¥Ü¡¼¥ë¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å3µåÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤µæ¶Ë¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£ÂÑ¤¨¤¿¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹Åê¼ê¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£